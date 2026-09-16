Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект
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Характеристики
Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект
Сплит-система Electrolux EACS-09HSM-N8 V2 является идеальным выбором для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 26 м?. Устройство выполнено в строгом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус внешнего блока также окрашен в белый цвет. Монтаж осуществляется на стене в горизонтальном положении, что обеспечивает оптимальное распределение воздуха по помещению. Внешний и внутренний блоки имеют компактные размеры и небольшой вес, что упрощает установку и обслуживание системы. Сплит-система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая температура вблизи прибора и пульта. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, что обеспечивает удобство использования. В комплект поставки входят пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой. Устройство обладает множеством режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Такое разнообразие позволяет подобрать наиболее подходящий режим в зависимости от погодных условий и личных предпочтений. Присутствует также режим Sleep, который обеспечивает комфортные условия для сна, и функция интенсивного охлаждения для быстрого понижения температуры. Сплит-система оснащена системой самодиагностики, которая в случае неисправности самостоятельно определяет проблему и информирует об этом пользователя. Регулировка температуры осуществляется с точностью до 1 °C, что позволяет создать наиболее комфортные условия. В устройстве применена система фильтрации с промываемым воздушным фильтром, который эффективно очищает воздух от пыли и аллергенов. Потребляемая мощность устройства составляет 1.3 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении – 2.78 кВт и 2.64 кВт соответственно. Уровень шума внешнего и внутреннего блока составляет 53 и 27 дБ, что позволяет использовать устройство даже во время сна или отдыха без беспокойства о шуме.
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