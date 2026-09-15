Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black
Мобильный кондиционер BALLU Eclipse BPAC-07 EPB/N6 в черном цвете – идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Мобильные кондиционеры BALLU серии Eclipse выделяется оригинальным черным матовым покрытием корпуса и жалюзи в форме окошка-иллюминатора. Благодаря своим компактным размерам и стильному дизайну он легко впишется в любой интерьер. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290.Мобильный кондиционер BALLU Eclipse BPAC-07 EPB/N6 обеспечивает быстрое охлаждение помещения площадью до 18 м2, а также подходит для осушения и вентиляции. Управление по Wi-Fi, 3 скорости вентилятора и функция авторестарта делают его использование максимально удобным.Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям.Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте, организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности.Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным.Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
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