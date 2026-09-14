Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый
Погружной блендер Blackton – компактный помощник весом всего 0,7 кг, который легко хранить и просто держать в руке. Мощность 700 Вт позволяет быстро смешивать и измельчать продукты, а две скорости и максимальное вращение до 13000 оборотов в минуту идеально подойдут для разных рецептов, от смузи до соусов. Белый цвет делает устройство универсальным для любой кухни. Пластиковый кувшин на 0,7 л отлично подходит для порционных напитков и коктейлей, а измельчитель объёмом 0,5 л справится с орехами или овощами. В комплекте 2 насадки для разных задач, сетевой шнур длиной 1,3 м даёт большую свободу движений. Металлические ножи обеспечивают оптимальную эффективность работы и долгий срок службы. Blackton – когда важны удобство и результат.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитБлендер Vitek VT-8530
-
В наличииЦена 1 820 руб. 3 240 руб.455 руб. в СплитБлендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSMP1000
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM64010
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Отзывы о товаре Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый