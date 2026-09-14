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Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый

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Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 1
Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 2
Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 3
Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 4
Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 5
Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
  • Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 1
  • Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 2
  • Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 3
  • Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 4
  • Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 5
  • Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735615
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер, насадка-блендер, насадка-венчик, чаша с измельчителем, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
60 ? 365 ? 60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х12
Вес, г.
950

Описание товара Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый

Погружной блендер Blackton – компактный помощник весом всего 0,7 кг, который легко хранить и просто держать в руке. Мощность 700 Вт позволяет быстро смешивать и измельчать продукты, а две скорости и максимальное вращение до 13000 оборотов в минуту идеально подойдут для разных рецептов, от смузи до соусов. Белый цвет делает устройство универсальным для любой кухни. Пластиковый кувшин на 0,7 л отлично подходит для порционных напитков и коктейлей, а измельчитель объёмом 0,5 л справится с орехами или овощами. В комплекте 2 насадки для разных задач, сетевой шнур длиной 1,3 м даёт большую свободу движений. Металлические ножи обеспечивают оптимальную эффективность работы и долгий срок службы. Blackton – когда важны удобство и результат.

Отзывы о товаре Блендер ручной Blackton Bt HB421PS Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер, насадка-блендер, насадка-венчик, чаша с измельчителем, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
60 ? 365 ? 60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Blackton – компактный помощник весом всего 0,7 кг, который легко хранить и просто держать в руке. Мощность 700 Вт позволяет быстро смешивать и измельчать продукты, а две скорости и максимальное вращение до 13000 оборотов в минуту идеально подойдут для разных рецептов, от смузи до соусов. Белый цвет делает устройство универсальным для любой кухни. Пластиковый кувшин на 0,7 л отлично подходит для порционных напитков и коктейлей, а измельчитель объёмом 0,5 л справится с орехами или овощами. В комплекте 2 насадки для разных задач, сетевой шнур длиной 1,3 м даёт большую свободу движений. Металлические ножи обеспечивают оптимальную эффективность работы и долгий срок службы. Blackton – когда важны удобство и результат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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