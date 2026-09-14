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Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Swings
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) - фото 1
  • Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) - фото 2
  • Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) - фото 3
  • Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735085
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Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Swings
Жанр
Swing
Трек-лист
Let’s Face The Music And Dance, You Make Me Feel So Young, I’ve Got You Under My Skin, S’posin’, I Got Plenty O’ Nuttin’, Ring-A-Ding Ding, American Beauty Rose, Blue Moon, The Lady Is A Tramp, I Get A Kick Out Of You, Just In Time, Day In, Day Out, Witchcraft, Paper Doll, I Love You, Cheek To Cheek, Come Fly With Me, Nice Work If You Can Get It, Chicago, Too Marvellous For Words, When I Take My Sugar To Tea, South Of The Border, I’ve Got My Love To Keep Me Warm, Old Devil Moon, It’s Only A Pape
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Вес, г.
5

Описание товара Frank Sinatra - Swings (Electric Blue) (5060403742940) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Face The Music And Dance, You Make Me Feel So Young, I’ve Got You Under My Skin, S’posin’, I Got Plenty O’ Nuttin’, Ring-A-Ding Ding, American Beauty Rose, Blue Moon, The Lady Is A Tramp, I Get A Kick Out Of You, Just In Time, Day In, Day Out, Witchcraft, Paper Doll, I Love You, Cheek To Cheek, Come Fly With Me, Nice Work If You Can Get It, Chicago, Too Marvellous For Words, When I Take My Sugar To Tea, South Of The Border, I’ve Got My Love To Keep Me Warm, Old Devil Moon, It’s Only A Paper Moon, The Coffee Song, Night And Day, Blue Skies, From This Moment On, Pennies From Heaven, Five Minutes More, Begin The Beguine, Nice’N’Easy, Goody Goody, In The Still Of The Night, Always, Brazil, A Fine Romance, On The Sunny The Street, I Won’t Dance, Come Dance With Me, I’m Beginning To See The Light, Makin’ Whoopee, That Old Black Magic, Mr. Success, Castle Rock, (Love Is) The Tender Trap



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Swings
Жанр
Swing
Трек-лист
Let’s Face The Music And Dance, You Make Me Feel So Young, I’ve Got You Under My Skin, S’posin’, I Got Plenty O’ Nuttin’, Ring-A-Ding Ding, American Beauty Rose, Blue Moon, The Lady Is A Tramp, I Get A Kick Out Of You, Just In Time, Day In, Day Out, Witchcraft, Paper Doll, I Love You, Cheek To Cheek, Come Fly With Me, Nice Work If You Can Get It, Chicago, Too Marvellous For Words, When I Take My Sugar To Tea, South Of The Border, I’ve Got My Love To Keep Me Warm, Old Devil Moon, It’s Only A Pape
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Face The Music And Dance, You Make Me Feel So Young, I’ve Got You Under My Skin, S’posin’, I Got Plenty O’ Nuttin’, Ring-A-Ding Ding, American Beauty Rose, Blue Moon, The Lady Is A Tramp, I Get A Kick Out Of You, Just In Time, Day In, Day Out, Witchcraft, Paper Doll, I Love You, Cheek To Cheek, Come Fly With Me, Nice Work If You Can Get It, Chicago, Too Marvellous For Words, When I Take My Sugar To Tea, South Of The Border, I’ve Got My Love To Keep Me Warm, Old Devil Moon, It’s Only A Paper Moon, The Coffee Song, Night And Day, Blue Skies, From This Moment On, Pennies From Heaven, Five Minutes More, Begin The Beguine, Nice’N’Easy, Goody Goody, In The Still Of The Night, Always, Brazil, A Fine Romance, On The Sunny The Street, I Won’t Dance, Come Dance With Me, I’m Beginning To See The Light, Makin’ Whoopee, That Old Black Magic, Mr. Success, Castle Rock, (Love Is) The Tender Trap


Теги товара: Цветной винил
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