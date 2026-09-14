Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) виниловая пластинка
Chris Rea «The Very Best of». Сборник на двойном виниле, ранее недоступный для продажи. Крис Ри - известнейший английский певец и гитарист, знаменитый своим сипловатым тембром и характерной игрой на гитаре, записал за свою продолжительную карьеру 23 студийные пластинки и выпустил 11 сборников. Два из его альбомов занимали верхнюю строчку британского национального хит-парада. Этот британский исполнитель может похвастаться тем, что его диски разошлись по всему миру в количестве более 30 миллионов копий. В России Крис Ри пользуется особым уважением, и почитаем среди слушателей самых разных возрастов. Сборник лучших вещей музыканта открывается одной из самых популярных песен певца «The Road To Hell (Part 2)» и на протяжении всего проигрывания держит своего слушателя в состоянии полнейшего удовлетворения. Здесь и самая известная его песня в Америке «Fool (If You Think It's Over)», и самая популярная его композиция в Новой Зеландии «Let's Dance», и обожаемая в Нидерландах «Josephine». Все эти треки чрезвычайно популярны также и в России.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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