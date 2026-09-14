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Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) виниловая пластинка

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Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 1
Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 2
Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 3
Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 4
Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 5
Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 1
  • Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 2
  • Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 3
  • Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 4
  • Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 5
  • Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735084
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[190295646615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me There's A Heaven, Josephine, Steel River, On The Beach, I Can Hear Your Heartbeat, All Summer Long, Blue Cafe, Auberge, Driving Home For Christmas, Nothing To Fear, Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Вес, г.
5

Описание товара Chris Rea - The Very Best Of (190295646615) виниловая пластинка

Chris Rea «The Very Best of». Сборник на двойном виниле, ранее недоступный для продажи. Крис Ри - известнейший английский певец и гитарист, знаменитый своим сипловатым тембром и характерной игрой на гитаре, записал за свою продолжительную карьеру 23 студийные пластинки и выпустил 11 сборников. Два из его альбомов занимали верхнюю строчку британского национального хит-парада. Этот британский исполнитель может похвастаться тем, что его диски разошлись по всему миру в количестве более 30 миллионов копий. В России Крис Ри пользуется особым уважением, и почитаем среди слушателей самых разных возрастов. Сборник лучших вещей музыканта открывается одной из самых популярных песен певца «The Road To Hell (Part 2)» и на протяжении всего проигрывания держит своего слушателя в состоянии полнейшего удовлетворения. Здесь и самая известная его песня в Америке «Fool (If You Think It's Over)», и самая популярная его композиция в Новой Зеландии «Let's Dance», и обожаемая в Нидерландах «Josephine». Все эти треки чрезвычайно популярны также и в России.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[190295646615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chris Rea
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Road To Hell (Part 2), Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, You Can Go Your Own Way, Julia, Stainsby Girls, Tell Me There's A Heaven, Josephine, Steel River, On The Beach, I Can Hear Your Heartbeat, All Summer Long, Blue Cafe, Auberge, Driving Home For Christmas, Nothing To Fear, Saudade Part 1 & 2 (Tribute To Ayrton Senna)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Chris Rea «The Very Best of». Сборник на двойном виниле, ранее недоступный для продажи. Крис Ри - известнейший английский певец и гитарист, знаменитый своим сипловатым тембром и характерной игрой на гитаре, записал за свою продолжительную карьеру 23 студийные пластинки и выпустил 11 сборников. Два из его альбомов занимали верхнюю строчку британского национального хит-парада. Этот британский исполнитель может похвастаться тем, что его диски разошлись по всему миру в количестве более 30 миллионов копий. В России Крис Ри пользуется особым уважением, и почитаем среди слушателей самых разных возрастов. Сборник лучших вещей музыканта открывается одной из самых популярных песен певца «The Road To Hell (Part 2)» и на протяжении всего проигрывания держит своего слушателя в состоянии полнейшего удовлетворения. Здесь и самая известная его песня в Америке «Fool (If You Think It's Over)», и самая популярная его композиция в Новой Зеландии «Let's Dance», и обожаемая в Нидерландах «Josephine». Все эти треки чрезвычайно популярны также и в России.


Теги товара: Поп-музыка
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