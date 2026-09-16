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Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка

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Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка - фото 1
Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Малышарики
Альбом (сингл)
Любимые Песни Малышей
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка - фото 1
  • Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718924
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275115869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Малышарики
Альбом (сингл)
Любимые Песни Малышей
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Малышарики, Утренняя гимнастика, Бег, Пена, Молочные продукты, Ходьба, Разминка, Фрукты, Приучение к горшку, Моем руки, Вкусы, Танец, Подготовка ко сну, Пора домой, Дневной сон, Птицы, Доброта, Я грущу, Ссора и мир, Сон в своей кровати, Театр, Любовь, Животные и их детеныши, В комнате горит свет
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка

Виниловая пластинка «Любимые песенки малышей» — это золотая коллекция детства вашего крохи от героев любимого анимационного сериала «Малышарики»! В 2025 году «Малышарикам» исполняется 10 лет. На двух сторонах винила собраны самые яркие, самые любимые, самые популярные песни, вышедшие за это время. Сторона «Утро» наполнена весёлыми, энергичными треками, которые подойдут для зарядки, танцев и активных игр. Эти мелодии помогут начать день с улыбки, вдохновят на исследования и подарят малышу радость первых открытий. Сторона «Вечер» — это нежные композиции для уютных семейных моментов и подготовки ко сну. Спокойные мотивы и добрые тексты создадут атмосферу покоя и помогут малышу сладко уснуть.

Отзывы о товаре Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275115869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Малышарики
Альбом (сингл)
Любимые Песни Малышей
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Малышарики, Утренняя гимнастика, Бег, Пена, Молочные продукты, Ходьба, Разминка, Фрукты, Приучение к горшку, Моем руки, Вкусы, Танец, Подготовка ко сну, Пора домой, Дневной сон, Птицы, Доброта, Я грущу, Ссора и мир, Сон в своей кровати, Театр, Любовь, Животные и их детеныши, В комнате горит свет
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка «Любимые песенки малышей» — это золотая коллекция детства вашего крохи от героев любимого анимационного сериала «Малышарики»! В 2025 году «Малышарикам» исполняется 10 лет. На двух сторонах винила собраны самые яркие, самые любимые, самые популярные песни, вышедшие за это время. Сторона «Утро» наполнена весёлыми, энергичными треками, которые подойдут для зарядки, танцев и активных игр. Эти мелодии помогут начать день с улыбки, вдохновят на исследования и подарят малышу радость первых открытий. Сторона «Вечер» — это нежные композиции для уютных семейных моментов и подготовки ко сну. Спокойные мотивы и добрые тексты создадут атмосферу покоя и помогут малышу сладко уснуть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Малышарики - Любимые Песни Малышей (4660275115869) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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