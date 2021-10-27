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Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка - фото 1
Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка - фото 2
Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
DSCHINGHIS KHAN
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка - фото 1
  • Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка - фото 2
  • Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758622811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
DSCHINGHIS KHAN
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Dschinghis Khan, Moskau, Sahara, Hadschi Halef Omar, Pistolero, Windjammer, Samurai, Tut Ench Amun, Rom, Himalaya, Moskau '99
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка

Track List

A1Dschinghis Khan3:05
A2Moskau4:28
A3Sahara3:00
A4Hadschi Halef Omar3:45
A5Pistolero4:16
A6Windjammer4:14
B1Samurai4:40
B2Tut Ench Amun3:40
B3Rom5:50
B4Himalaya4:17
B5Moskau '99 (Radio Edit)4:04



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка

27.10.2021
Вадим

Достоинства:
Отличная пластинка. Цветной винил. Тяжелый диск 180 грамм. Достаточно хорошая подборка Disco хитов 80.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Хорошая пластинка, очередная в коллекцию "Старого доброго DISCO"!
04.10.2021
Михаил

Достоинства:
Красивый синий винил,яркая обложка.Звук хороший без шума в паузах.Все культовые хиты(за малым исключением) присутствуют.

Комментарий:
На мой личный вкус-Moskau 99 (Radio Edit) не вписывается в этот сборник,лучше бы добавили ещё хит 80-х.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758622811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
DSCHINGHIS KHAN
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Dschinghis Khan, Moskau, Sahara, Hadschi Halef Omar, Pistolero, Windjammer, Samurai, Tut Ench Amun, Rom, Himalaya, Moskau '99
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Dschinghis Khan3:05
A2Moskau4:28
A3Sahara3:00
A4Hadschi Halef Omar3:45
A5Pistolero4:16
A6Windjammer4:14
B1Samurai4:40
B2Tut Ench Amun3:40
B3Rom5:50
B4Himalaya4:17
B5Moskau '99 (Radio Edit)4:04


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.10.2021
Вадим

Достоинства:
Отличная пластинка. Цветной винил. Тяжелый диск 180 грамм. Достаточно хорошая подборка Disco хитов 80.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Хорошая пластинка, очередная в коллекцию "Старого доброго DISCO"!
04.10.2021
Михаил

Достоинства:
Красивый синий винил,яркая обложка.Звук хороший без шума в паузах.Все культовые хиты(за малым исключением) присутствуют.

Комментарий:
На мой личный вкус-Moskau 99 (Radio Edit) не вписывается в этот сборник,лучше бы добавили ещё хит 80-х.


Купить Dschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) виниловая пластинка - по цене 3690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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