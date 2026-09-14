Frank Sinatra & Friends - Together: Duets On The Air & In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Sinatra & Friends - Together: Duets On The Air & In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Frank Sinatra, Sammy Davis Jr.–Me And My Shadow, Frank Sinatra, Judy Garland–Gotta Be This Or That, Frank Sinatra, Keely Smith–How Are Ya' Fixed For Love?, Frank Sinatra, Louis Armstrong–Lonesome Man Blues, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Moonlight In Vermont; I May Be Wrong, Frank Sinatra, Peggy Lee–Nice Work If You Can Get It, Frank Sinatra, Nat King Cole–Exactly Like You, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Cherry Pies Ought To Be You, Frank Sinatra, Pearl Bailey–A Little Learnin' Is A Dangerous Thing, Pts. 1 & 2, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Can't We Be Friends?, Frank Sinatra, Dean Martin–The One I Love Belong To Someone Else, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Peachtree Street, Frank Sinatra, Doris Day–You, My Love, Frank Sinatra, Louis Armstrong–The Birth Of The Blues, Frank Sinatra, Peggy Lee–You Brought A New Kind Of Love To Me, Frank Sinatra, Bing Crosby–Well, Did You Evah?, Frank Sinatra, Elvis Presley–Witchcraft; Love Me Tender, Frank Sinatra, Keely Smith–Nothing In Common, Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin–Together
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