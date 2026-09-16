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Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка

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Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) - фото 2
Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) - фото 3
Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Future Present Past
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) - фото 1
  • Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) - фото 2
  • Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) - фото 3
  • Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957160285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Future Present Past
Жанр
Jazz
Трек-лист
Helado Negro), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), Panamanian Fight Song, MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), The Messenger, The Spirit Moves, Helado Negro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка

Фри-джазовый коллектив Irreversible Entanglements возвращается со своим вторым альбомом, выпущенным на лейбле Impulse!, — Future Present Past. Записанный в основном в исторической студии Van Gelder, альбом представляет собой сочетание атмосферного джаза, мировых музыкальных традиций и разговорной речи, объединенных общей историей существования — будущим, полным возможностей, настоящим со всей его неопределенностью и прошлым как источниками мудрости предков.

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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957160285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Future Present Past
Жанр
Jazz
Трек-лист
Helado Negro), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), Panamanian Fight Song, MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), The Messenger, The Spirit Moves, Helado Negro)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Фри-джазовый коллектив Irreversible Entanglements возвращается со своим вторым альбомом, выпущенным на лейбле Impulse!, — Future Present Past. Записанный в основном в исторической студии Van Gelder, альбом представляет собой сочетание атмосферного джаза, мировых музыкальных традиций и разговорной речи, объединенных общей историей существования — будущим, полным возможностей, настоящим со всей его неопределенностью и прошлым как источниками мудрости предков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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