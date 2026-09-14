Flea - Honora (coloured) (0075597893588) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Flea - Honora (coloured) (0075597893588) виниловая пластинка
Honora — предстоящий дебютный сольный студийный альбом басиста Red Hot Chili Peppers Фли, релиз которого запланирован на лейбле Nonesuch. В числе специальных гостей на альбоме — Ник Кейв и Том Йорк. Лимитированное издание на двойном красном виниле с гравировкой на четвертой стороне. Продюсером альбома выступил Джош Джонсон. Он был вдохновлен любовью Фли к джазу и включает шесть оригинальных песен, а также кавер-версии песен, в том числе Джорджа Клинтона, Джимми Уэбба и Фрэнка Оушена. Фли, помимо вокала, играет на бас-гитаре и трубе. Том Йорк и Ник Кейв исполнили гостевые вокальные партии. Джонсон, играющий на саксофоне, выступает в составе аккомпанирующей группы Фли, в которую также входят гитарист Джефф Паркер, басистка Анна Баттерсс и барабанщик Деантони Паркс, а также Мауро Рефоско и Натаниэль Уолкотт.
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