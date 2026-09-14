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Flea - Honora (coloured) (0075597893588) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Flea - Honora (coloured) (0075597893588) виниловая пластинка

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Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 1
Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 2
Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 3
Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 4
Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 5
Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 6
Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 7
Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Flea
Альбом (сингл)
Honora
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 1
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 2
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 3
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 4
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 5
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 6
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 7
  • Flea - Honora (coloured) (0075597893588) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735035
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Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597893588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Flea
Альбом (сингл)
Honora
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Wingship, A Plea, Traffic Lights, Frailed, Morning Cry, Maggot Brain, Wichita Lineman, Thinkin Bout You, Willow Weep for Me, Free As I Want to Be
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flea - Honora (coloured) (0075597893588) виниловая пластинка

Honora — предстоящий дебютный сольный студийный альбом басиста Red Hot Chili Peppers Фли, релиз которого запланирован на лейбле Nonesuch. В числе специальных гостей на альбоме — Ник Кейв и Том Йорк. Лимитированное издание на двойном красном виниле с гравировкой на четвертой стороне. Продюсером альбома выступил Джош Джонсон. Он был вдохновлен любовью Фли к джазу и включает шесть оригинальных песен, а также кавер-версии песен, в том числе Джорджа Клинтона, Джимми Уэбба и Фрэнка Оушена. Фли, помимо вокала, играет на бас-гитаре и трубе. Том Йорк и Ник Кейв исполнили гостевые вокальные партии. Джонсон, играющий на саксофоне, выступает в составе аккомпанирующей группы Фли, в которую также входят гитарист Джефф Паркер, басистка Анна Баттерсс и барабанщик Деантони Паркс, а также Мауро Рефоско и Натаниэль Уолкотт.

Отзывы о товаре Flea - Honora (coloured) (0075597893588) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597893588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Flea
Альбом (сингл)
Honora
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Wingship, A Plea, Traffic Lights, Frailed, Morning Cry, Maggot Brain, Wichita Lineman, Thinkin Bout You, Willow Weep for Me, Free As I Want to Be
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Honora — предстоящий дебютный сольный студийный альбом басиста Red Hot Chili Peppers Фли, релиз которого запланирован на лейбле Nonesuch. В числе специальных гостей на альбоме — Ник Кейв и Том Йорк. Лимитированное издание на двойном красном виниле с гравировкой на четвертой стороне. Продюсером альбома выступил Джош Джонсон. Он был вдохновлен любовью Фли к джазу и включает шесть оригинальных песен, а также кавер-версии песен, в том числе Джорджа Клинтона, Джимми Уэбба и Фрэнка Оушена. Фли, помимо вокала, играет на бас-гитаре и трубе. Том Йорк и Ник Кейв исполнили гостевые вокальные партии. Джонсон, играющий на саксофоне, выступает в составе аккомпанирующей группы Фли, в которую также входят гитарист Джефф Паркер, басистка Анна Баттерсс и барабанщик Деантони Паркс, а также Мауро Рефоско и Натаниэль Уолкотт.
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Отзывы


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