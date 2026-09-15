The Cure - Greatest Hits (0602557154344) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 617096
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557154344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go to Bed, The Walk, The Lovecats, In Between Days, Close to Me, Why Can't I Be You?, Just like Heaven, Lullaby, Love Song, Never Enough, High, Friday I'm in Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cure - Greatest Hits (0602557154344) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go to Bed, The Walk, The Lovecats, In Between Days, Close to Me, Why Can't I Be You?, Just like Heaven, Lullaby, Love Song, Never Enough, High, Friday I'm in Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557154344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go to Bed, The Walk, The Lovecats, In Between Days, Close to Me, Why Can't I Be You?, Just like Heaven, Lullaby, Love Song, Never Enough, High, Friday I'm in Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go to Bed, The Walk, The Lovecats, In Between Days, Close to Me, Why Can't I Be You?, Just like Heaven, Lullaby, Love Song, Never Enough, High, Friday I'm in Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
The Cure - Greatest Hits (0602557154344) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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