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Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) виниловая пластинка

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Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) - фото 2
Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) - фото 3
Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Unorthodox
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) - фото 2
  • Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) - фото 3
  • Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735027
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029501117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Unorthodox
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Unorthodox, Enigma, Incipience to the Butchery, In the Veins/Darker Than Black, Everlasting, After Afterlife, Nocturnal, A Curfew for the Damned, Cold Sun, Requiscon By Pace, Dead But Dreaming, When All Is Said
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) виниловая пластинка

Unorthodox — второй полноформатный студийный альбом шведской дэт-метал- группы Edge of Sanity, выпущенный в 1992 году. Дэн Свано утверждал, что это его любимый альбом Edge of Sanity, и даже называл его «идеальным». Хотя альбом в основном представляет собой дэт-метал, некоторые треки на нём предвещают переход к более мелодичному звучанию, которое оформилось на альбоме 1993 года The Spectral Sorrows. Это также первый альбом Edge of Sanity и одна из первых дэт-металических записей с чистым вокалом, который можно услышать в треке «Enigma».

Отзывы о товаре Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029501117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Unorthodox
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Unorthodox, Enigma, Incipience to the Butchery, In the Veins/Darker Than Black, Everlasting, After Afterlife, Nocturnal, A Curfew for the Damned, Cold Sun, Requiscon By Pace, Dead But Dreaming, When All Is Said
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Unorthodox — второй полноформатный студийный альбом шведской дэт-метал- группы Edge of Sanity, выпущенный в 1992 году. Дэн Свано утверждал, что это его любимый альбом Edge of Sanity, и даже называл его «идеальным». Хотя альбом в основном представляет собой дэт-метал, некоторые треки на нём предвещают переход к более мелодичному звучанию, которое оформилось на альбоме 1993 года The Spectral Sorrows. Это также первый альбом Edge of Sanity и одна из первых дэт-металических записей с чистым вокалом, который можно услышать в треке «Enigma».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Edge Of Sanity - Unorthodox (coloured) (0198029501117) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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