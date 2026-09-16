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Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) виниловая пластинка

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Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Sleeptalk
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) - фото 1
  • Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148001198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Sleeptalk
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Drunk, Crooked Soul, Burial Plot, Sleeptalk, The Embers Glow, The Color Black, Already Numb, Gates Of Ivory, Starving To Be Empty, Crash And Burn
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drunk, Crooked Soul, Burial Plot, Sleeptalk, The Embers Glow, The Color Black, Already Numb, Gates Of Ivory, Starving To Be Empty, Crash And Burn

Отзывы о товаре Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Barcode
[5401148001198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dayseeker
Альбом (сингл)
Sleeptalk
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Drunk, Crooked Soul, Burial Plot, Sleeptalk, The Embers Glow, The Color Black, Already Numb, Gates Of Ivory, Starving To Be Empty, Crash And Burn
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drunk, Crooked Soul, Burial Plot, Sleeptalk, The Embers Glow, The Color Black, Already Numb, Gates Of Ivory, Starving To Be Empty, Crash And Burn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dayseeker - Sleeptalk (coloured) (5401148001198) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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