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Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка

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Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка - фото 1
Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка - фото 2
Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
PARADISE
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка - фото 1
  • Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка - фото 2
  • Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028189316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
PARADISE
Жанр
Диско
Трек-лист
W.T.P. (feat. Metronomy), Beat Of Your Heart (with ?SD?S), Dirty Pleasures (with Lorenz Rhode feat. Jake Shears), Honey Boy (with Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea), Paradisco (feat. Dabeull), Paradise (with Sophie and the Giants), Bad Company, Contact (with Yung Bae feat. TOBi), Can't Stop Loving You (feat. MORGAN), Substitution (with Kungs feat. Julian Perretta), Heartbreaker (with Chromeo), Something On My Mind (with Duke Dumont & Nothing But Thieves), Higher Ground (feat. Roose
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка

Paradise — новый, третий по счету, студийный альбом Purple Disco Machine. В альбоме Purple Disco Machine сотрудничали с такими артистами, как Metronomy, Jake Shears, Duke Dumont, Sophie and the Giants, Nothing But Thieves и многими другими. Издание на цветном виниле. С более чем 1,8 миллиардами прослушиваний по всему миру и победой на Грэмми за лучший ремикс на песню Lizzo «About Damn Time» в 2023 году, Purple Disco Machine продолжает доминировать на мировой сцене танцевальной музыки с каждым новым релизом. Альбом Paradise — это еще одна дань уважения новой эпохе диско, которая удивляет многочисленными первоклассными танцевальными композициями, а также, конечно же, громкими хитами последних месяцев.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028189316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Purple Disco Machine
Альбом (сингл)
PARADISE
Жанр
Диско
Трек-лист
W.T.P. (feat. Metronomy), Beat Of Your Heart (with ?SD?S), Dirty Pleasures (with Lorenz Rhode feat. Jake Shears), Honey Boy (with Benjamin Ingrosso feat. Nile Rodgers & Shenseea), Paradisco (feat. Dabeull), Paradise (with Sophie and the Giants), Bad Company, Contact (with Yung Bae feat. TOBi), Can't Stop Loving You (feat. MORGAN), Substitution (with Kungs feat. Julian Perretta), Heartbreaker (with Chromeo), Something On My Mind (with Duke Dumont & Nothing But Thieves), Higher Ground (feat. Roose
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Paradise — новый, третий по счету, студийный альбом Purple Disco Machine. В альбоме Purple Disco Machine сотрудничали с такими артистами, как Metronomy, Jake Shears, Duke Dumont, Sophie and the Giants, Nothing But Thieves и многими другими. Издание на цветном виниле. С более чем 1,8 миллиардами прослушиваний по всему миру и победой на Грэмми за лучший ремикс на песню Lizzo «About Damn Time» в 2023 году, Purple Disco Machine продолжает доминировать на мировой сцене танцевальной музыки с каждым новым релизом. Альбом Paradise — это еще одна дань уважения новой эпохе диско, которая удивляет многочисленными первоклассными танцевальными композициями, а также, конечно же, громкими хитами последних месяцев.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Purple Disco Machine - Paradise (Purple) (0198028189316) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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