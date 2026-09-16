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Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка

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Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка - фото 1
Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chilly
Альбом (сингл)
For Your Love
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка - фото 1
  • Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[0889397884352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chilly
Альбом (сингл)
For Your Love
Жанр
Диско
Трек-лист
For Your Love and For Your Love Suite, Better Stop, Dance With Me, C'mon Baby, Key Of Love, Sensation, Love Love Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка

Chilly — немецкая евро-диско-рок-группа, действовавшая с 1978 по 1983 год. Их создал и спродюсировал композитор и автор Бернт Мёрле. Первый выпуск "For Your Love" кавер на классическую сюиту британской рок-группы The Yardbirds "For Your Love" продолжительностью 11:50 альбом с новыми аранжировками Кристианой Колоновицей и Бернтой Мёрле



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[0889397884352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chilly
Альбом (сингл)
For Your Love
Жанр
Диско
Трек-лист
For Your Love and For Your Love Suite, Better Stop, Dance With Me, C'mon Baby, Key Of Love, Sensation, Love Love Love
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Chilly — немецкая евро-диско-рок-группа, действовавшая с 1978 по 1983 год. Их создал и спродюсировал композитор и автор Бернт Мёрле. Первый выпуск "For Your Love" кавер на классическую сюиту британской рок-группы The Yardbirds "For Your Love" продолжительностью 11:50 альбом с новыми аранжировками Кристианой Колоновицей и Бернтой Мёрле


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chilly - For Your Love (0889397884352) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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