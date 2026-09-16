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Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cavalera
Альбом (сингл)
Morbid Visions
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) - фото 1
  • Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629681555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cavalera
Альбом (сингл)
Morbid Visions
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Morbid Visions, Mayhem, Troops Of Doom, War, Crucifixion, Show Me The Wrath, Funeral Rites, Empire Of The Damned, Burn The Dead
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) виниловая пластинка

«Morbid Visions» — это второй студийный альбом бразильской трэш-метал-группы Sepultura, выпущенный в 1986 году. Первоначально альбом был записан и выпущен под названием Sepultura в 1985 году, но после подписания контракта с Roadrunner Records был переиздан уже под именем Cavalera. В этом альбоме группа продолжает развивать свой уникальный стиль, сочетающий в себе элементы трэш-метала, хардкора и блэк-метала. Тексты песен, как и в предыдущем альбоме, затрагивают темы насилия, смерти и оккультизма.

Отзывы о товаре Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629681555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cavalera
Альбом (сингл)
Morbid Visions
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Morbid Visions, Mayhem, Troops Of Doom, War, Crucifixion, Show Me The Wrath, Funeral Rites, Empire Of The Damned, Burn The Dead
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Morbid Visions» — это второй студийный альбом бразильской трэш-метал-группы Sepultura, выпущенный в 1986 году. Первоначально альбом был записан и выпущен под названием Sepultura в 1985 году, но после подписания контракта с Roadrunner Records был переиздан уже под именем Cavalera. В этом альбоме группа продолжает развивать свой уникальный стиль, сочетающий в себе элементы трэш-метала, хардкора и блэк-метала. Тексты песен, как и в предыдущем альбоме, затрагивают темы насилия, смерти и оккультизма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cavalera - Morbid Visions (coloured) (4065629681555) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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