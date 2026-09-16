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Brian Auger - Second Wind (4062548040081) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Auger - Second Wind (4062548040081) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian Auger
Альбом (сингл)
Second Wind
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Auger - Second Wind (4062548040081) - фото 1
  • Brian Auger - Second Wind (4062548040081) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brian Auger - Second Wind (4062548040081) виниловая пластинка
4 500 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548040081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian Auger
Альбом (сингл)
Second Wind
Жанр
Jazz
Трек-лист
Truth, Don't Look Away, Somebody Help Us, Freedom Jazz Dance, Just You, Just Me, Second Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Auger - Second Wind (4062548040081) виниловая пластинка

Лейбл Strut Records представляет знаковый альбом британского джаз-рока — Second Wind, вышедший в 1972 году, от виртуоза клавишных Брайана Оже и его мощной группы Oblivion Express. Запись, сделанная уже в зрелом составе, демонстрирует расширение Ожем своего фьюжн-языка — сочетание джазовой утонченности, фанкового ритма и проникнутого соулом написания песен с ясностью и энергией, которые определяли его работы начала 70-х. Хотя корни Оже лежат в традициях энергичного джазового органа и импровизационного огня британской сцены 60-х, он никогда не довольствовался традицией. В Second Wind он движется дальше в гибридном языке, который сочетает ритм с гармонической глубиной и грувом, не жертвуя при этом изысканностью. Его игра масштабна, но точна, перенося электричество живого выступления в студийную работу, которая дышит непосредственностью. В основе этой эпохи Oblivion Express лежит телепатическая связь между участниками группы. Вокалист Алекс Лигертвуд (в одной из своих ранних крупных записей до славы Santana) привносит в музыку проникновенную интенсивность, которая одновременно кажется основательной и устремленной в будущее. Альбом Second Wind содержит треки, ставшие очень значимыми в дискографии Auger — оригинальные композиции Second Wind и Truth, например, — но именно энергичная интерпретация Auger композиции Эдди Харриса Freedom Jazz Dance (с добавлением новых слов к оригинальной инструментальной части) по-настоящему разрушила стереотипы. Трек стал классикой, популярной среди диджеев, и подчеркнул глубоко оригинальный подход группы. Ритм-секция Барри Дина и Робби Макинтоша уравновешивает мощь и плавность, давая Auger пространство для игры на органе Хаммонда, Rhodes и клавишных с характерной смелостью. Их коллективное звучание — это плавное движение: джазовые линии перерастают в роковые крещендо, фанковые грувы переплетаются с вокальными хуками, моменты тихой ясности возникают между вспышками импровизации. Альбом Second Wind является поворотным моментом в дискографии Оже: пластинка, которая соединяет исследовательский дух его ранних проектов с более грувовым подходом, который вскоре принесет ему международное признание. Спустя более пяти десятилетий он остается ярким свидетельством того, как группа создавала свой собственный язык. Музыка, рожденная инстинктом, сотрудничеством и неустанным желанием выйти за рамки ожидаемого.

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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548040081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian Auger
Альбом (сингл)
Second Wind
Жанр
Jazz
Трек-лист
Truth, Don't Look Away, Somebody Help Us, Freedom Jazz Dance, Just You, Just Me, Second Wind
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лейбл Strut Records представляет знаковый альбом британского джаз-рока — Second Wind, вышедший в 1972 году, от виртуоза клавишных Брайана Оже и его мощной группы Oblivion Express. Запись, сделанная уже в зрелом составе, демонстрирует расширение Ожем своего фьюжн-языка — сочетание джазовой утонченности, фанкового ритма и проникнутого соулом написания песен с ясностью и энергией, которые определяли его работы начала 70-х. Хотя корни Оже лежат в традициях энергичного джазового органа и импровизационного огня британской сцены 60-х, он никогда не довольствовался традицией. В Second Wind он движется дальше в гибридном языке, который сочетает ритм с гармонической глубиной и грувом, не жертвуя при этом изысканностью. Его игра масштабна, но точна, перенося электричество живого выступления в студийную работу, которая дышит непосредственностью. В основе этой эпохи Oblivion Express лежит телепатическая связь между участниками группы. Вокалист Алекс Лигертвуд (в одной из своих ранних крупных записей до славы Santana) привносит в музыку проникновенную интенсивность, которая одновременно кажется основательной и устремленной в будущее. Альбом Second Wind содержит треки, ставшие очень значимыми в дискографии Auger — оригинальные композиции Second Wind и Truth, например, — но именно энергичная интерпретация Auger композиции Эдди Харриса Freedom Jazz Dance (с добавлением новых слов к оригинальной инструментальной части) по-настоящему разрушила стереотипы. Трек стал классикой, популярной среди диджеев, и подчеркнул глубоко оригинальный подход группы. Ритм-секция Барри Дина и Робби Макинтоша уравновешивает мощь и плавность, давая Auger пространство для игры на органе Хаммонда, Rhodes и клавишных с характерной смелостью. Их коллективное звучание — это плавное движение: джазовые линии перерастают в роковые крещендо, фанковые грувы переплетаются с вокальными хуками, моменты тихой ясности возникают между вспышками импровизации. Альбом Second Wind является поворотным моментом в дискографии Оже: пластинка, которая соединяет исследовательский дух его ранних проектов с более грувовым подходом, который вскоре принесет ему международное признание. Спустя более пяти десятилетий он остается ярким свидетельством того, как группа создавала свой собственный язык. Музыка, рожденная инстинктом, сотрудничеством и неустанным желанием выйти за рамки ожидаемого.
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Brian Auger - Second Wind (4062548040081) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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