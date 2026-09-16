Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Bridging The Gap
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 734999
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475387879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Bridging The Gap
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
B.E.P. Empire, Weekends, Get Original, Hot, Cali To New York, Lil' Lil', On My Own, Release, Bridging The Gaps, Go Go, Rap Song, Bringing It Back, Tell Your Momma Come, Request + Line
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка
Bridging the Gap — второй альбом американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas, выпущенный в 2000 году. Включает сингл «Request + Line», исполненный с Мэйси Грэй. Издание на виниле. The Black Eyed Peas — американская хип-хоп-группа, состоящая из рэперов will.i.am, apl.de.ap, Taboo и певицы J. Rey Soul. Изначально группа работала в жанре альтернативный хип-хоп, впоследствии их звучание изменилось на поп и данс-поп. Хотя группа была основана в Лос-Анджелесе в 1995 году, только с выходом в 2003 году третьего альбома, Elephunk, они добились рекордно высоких продаж. С тех пор было продано около 76 миллионов записей (35 миллионов экземпляров альбомов и 41 миллион — синглов), что делает их одной из самых продаваемых групп всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475387879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Bridging The Gap
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
B.E.P. Empire, Weekends, Get Original, Hot, Cali To New York, Lil' Lil', On My Own, Release, Bridging The Gaps, Go Go, Rap Song, Bringing It Back, Tell Your Momma Come, Request + Line
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Bridging the Gap — второй альбом американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas, выпущенный в 2000 году. Включает сингл «Request + Line», исполненный с Мэйси Грэй. Издание на виниле. The Black Eyed Peas — американская хип-хоп-группа, состоящая из рэперов will.i.am, apl.de.ap, Taboo и певицы J. Rey Soul. Изначально группа работала в жанре альтернативный хип-хоп, впоследствии их звучание изменилось на поп и данс-поп. Хотя группа была основана в Лос-Анджелесе в 1995 году, только с выходом в 2003 году третьего альбома, Elephunk, они добились рекордно высоких продаж. С тех пор было продано около 76 миллионов записей (35 миллионов экземпляров альбомов и 41 миллион — синглов), что делает их одной из самых продаваемых групп всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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