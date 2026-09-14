Top.Mail.Ru
Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 1
Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 2
Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 3
Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 4
Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 5
Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Brazil Greatest Hits
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 1
  • Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 2
  • Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 3
  • Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 4
  • Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 5
  • Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734977
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974976467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Brazil Greatest Hits
Жанр
Диско
Трек-лист
Joao Gilberto - Bim Bom, Elizete Cardoso - Outra Vez, Luiz Bonfa - Copacabana, Ant?nio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor, Joao Donato - Tim-Dom-Dom, Carlos Lyra - Voc? E Eu (You And Me), Baden Powell - Improviso Em Bossa Nova, Salinas - Tenha F?, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer, Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado, S?rgio Mendes - Oba-La-La, Pery Ribeiro - Garota De Ipanema, Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor, Shorty Rogers & His Giants - Chega De Saudade, Sylvia Telles - Corcov
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) виниловая пластинка

В сборнике Brazil Greatest Hits лейбл Wagram представляет музыкальное путешествие по яркому миру Бразилии – от нестареющей классики босса-новы до современных латиноамериканских ритмов. Издание на виниле. Две тщательно подобранные виниловые пластинки объединяют легендарные записи и международные клубные хиты, передающие дух Рио, легкость самбы и теплое звучание этого тропического рая. Первая часть демонстрирует культовые вокальные и инструментальные композиции золотой эры босса-новы – полные элегантности, ритма и мелодии. Вторая часть предлагает более современный и танцевальный подход: бразильские фанковые мотивы, жемчужины ремиксов и энергичные треки показывают, насколько яркой и разнообразной остается музыкальная сцена Бразилии сегодня.

Отзывы о товаре Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974976467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Brazil Greatest Hits
Жанр
Диско
Трек-лист
Joao Gilberto - Bim Bom, Elizete Cardoso - Outra Vez, Luiz Bonfa - Copacabana, Ant?nio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor, Joao Donato - Tim-Dom-Dom, Carlos Lyra - Voc? E Eu (You And Me), Baden Powell - Improviso Em Bossa Nova, Salinas - Tenha F?, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer, Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado, S?rgio Mendes - Oba-La-La, Pery Ribeiro - Garota De Ipanema, Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor, Shorty Rogers & His Giants - Chega De Saudade, Sylvia Telles - Corcov
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
В сборнике Brazil Greatest Hits лейбл Wagram представляет музыкальное путешествие по яркому миру Бразилии – от нестареющей классики босса-новы до современных латиноамериканских ритмов. Издание на виниле. Две тщательно подобранные виниловые пластинки объединяют легендарные записи и международные клубные хиты, передающие дух Рио, легкость самбы и теплое звучание этого тропического рая. Первая часть демонстрирует культовые вокальные и инструментальные композиции золотой эры босса-новы – полные элегантности, ритма и мелодии. Вторая часть предлагает более современный и танцевальный подход: бразильские фанковые мотивы, жемчужины ремиксов и энергичные треки показывают, насколько яркой и разнообразной остается музыкальная сцена Бразилии сегодня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Brazil Greatest Hits (3596974976467) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...