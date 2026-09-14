Описание товара Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) виниловая пластинка

Transit of Venus — четвёртый студийный альбом канадской рок-группы Three Days Grace, выпущенный в 2012 году. Альбом включает в себя три сингла, занявших первые места в рок-чартах: «Chalk Outline», «The High Road» и «Misery Loves My Company». Это последняя студийная работа группы с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье перед его уходом в 2013 году (он вернулся в коллектив только в 2024-м). На этой пластинке группа начала экспериментировать с электроникой и синтезаторами под руководством продюсера Дона Гилмора (известного по работе с Linkin Park). Название Transit of Venus («Прохождение Венеры») отсылает к редкому астрономическому явлению, произошедшему в год выхода альбома (июнь 2012), что символизировало уникальность момента.