Various Artists - Led Zeppelin Origins (3596974196964 ) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Led Zeppelin Origins
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 734809
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974196964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Led Zeppelin Origins
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Otis Rush - I Can't Quit You Baby, Muddy Waters - You Shook Me, B.B King - Sugar Mama, John Lee Hooker - Boogie Chillun, Sonny Boy Williamson II - Nine Below Zero, Mississippi Fred McDowell - Shake 'Em On Down, Howlin' Wolf - Going Down Slow, Little Richard - Keep A Knockin', Elvis Presley - A Mess Of Blues, Eddie Cochran - Somethin' Else, Wynonie Harris - I Get A Thrill, Roy Brown & His Mighty-Mighty Men - Rockin' At Midnight, Ruth Brown - Sea Of Love, Amos Milburn - (Let's Have A) Party, Bob D
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Led Zeppelin Origins (3596974196964 ) виниловая пластинка
Сборник оригинальных блюзовых, рок-н-ролльных и фолк-композиций, которые оказали ключевое влияние на творчество Led Zeppelin. Откройте для себя музыку, оказавшую влияние на одну из величайших рок-групп всех времен, на двойном виниле. Включает в себя: Би Би Кинга, Джона Ли Хукера, Элвиса Пресли, Литтл Ричарда, Боба Дилана, Джоан Баэз, Мадди Уотерса, Сонни Бай Уильямсона и многих других. Список композиций составил музыкальный журналист и специалист по истории группы Лионель Эскенази.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974196964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Led Zeppelin Origins
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Otis Rush - I Can't Quit You Baby, Muddy Waters - You Shook Me, B.B King - Sugar Mama, John Lee Hooker - Boogie Chillun, Sonny Boy Williamson II - Nine Below Zero, Mississippi Fred McDowell - Shake 'Em On Down, Howlin' Wolf - Going Down Slow, Little Richard - Keep A Knockin', Elvis Presley - A Mess Of Blues, Eddie Cochran - Somethin' Else, Wynonie Harris - I Get A Thrill, Roy Brown & His Mighty-Mighty Men - Rockin' At Midnight, Ruth Brown - Sea Of Love, Amos Milburn - (Let's Have A) Party, Bob D
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Сборник оригинальных блюзовых, рок-н-ролльных и фолк-композиций, которые оказали ключевое влияние на творчество Led Zeppelin. Откройте для себя музыку, оказавшую влияние на одну из величайших рок-групп всех времен, на двойном виниле. Включает в себя: Би Би Кинга, Джона Ли Хукера, Элвиса Пресли, Литтл Ричарда, Боба Дилана, Джоан Баэз, Мадди Уотерса, Сонни Бай Уильямсона и многих других. Список композиций составил музыкальный журналист и специалист по истории группы Лионель Эскенази.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Led Zeppelin Origins (3596974196964 ) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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