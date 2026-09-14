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Propaganda - A Secret Wish (0602475705284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Propaganda - A Secret Wish (0602475705284) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Propaganda
Альбом (сингл)
A Secret Wish
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Propaganda - A Secret Wish (0602475705284) - фото 4
  • Propaganda - A Secret Wish (0602475705284) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734938
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Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602475705284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Propaganda
Альбом (сингл)
A Secret Wish
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Deam Within A Dream, The Murder of Love, Jewel, Duel, pMachinery, Sorry For Laughing, Mabuse (The First Life), The Chase, The Last Word / Strength to Dream
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Propaganda - A Secret Wish (0602475705284) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deam Within A Dream, The Murder of Love, Jewel, Duel, pMachinery, Sorry For Laughing, Mabuse (The First Life), The Chase, The Last Word / Strength to Dream

Отзывы о товаре Propaganda - A Secret Wish (0602475705284) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602475705284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Propaganda
Альбом (сингл)
A Secret Wish
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Deam Within A Dream, The Murder of Love, Jewel, Duel, pMachinery, Sorry For Laughing, Mabuse (The First Life), The Chase, The Last Word / Strength to Dream
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deam Within A Dream, The Murder of Love, Jewel, Duel, pMachinery, Sorry For Laughing, Mabuse (The First Life), The Chase, The Last Word / Strength to Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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