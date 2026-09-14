Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black
**Смартфон HONOR X5C 4+64Gb, чёрный (5109BYEY)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X5C! **Почему стоит выбрать HONOR X5C?** * **Мощный процессор:** MediaTek Helio G81 обеспечит быструю и плавную работу приложений и игр. * **Достаточно памяти:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения. Есть поддержка карт памяти (вместо одной SIM-карты). * **Большой и яркий дисплей:** диагональ 6,74 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей подарят яркие и чёткие изображения. Частота обновления 90 Гц сделает картинку ещё более плавной. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5260 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и два слота для SIM-карт обеспечат стабильное подключение к сети и удобство общения. * **Качественная съёмка:** две тыловые камеры помогут создавать яркие и детализированные фото и видео. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев защитит ваши данные и упростит разблокировку устройства. **Основные характеристики:** * операционная система: Android 15; * тип корпуса: моноблок; * материал корпуса: пластик; * цвет: чёрный; * проводной интерфейс: USB Type-C; * технология дисплея: TFT. HONOR X5C — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет соответствовать вашим ожиданиям!
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