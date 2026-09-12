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Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey

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Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 1
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 2
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 3
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 4
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 5
Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T606
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 1
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 2
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 3
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 4
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 5
  • Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657133
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
13+2+0.3
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
332
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey

Cмартфон INOI Note 13s - стильный и мощный помощник для вашего повседневного общения и развлечений. INOI Note 13s работает на Android 13 и имеет большой экран 6.95 дюйма с соотношением сторон 20:9, который позволяет вам наслаждаться любимыми фильмами, играми и приложениями в высоком качестве. Модель также поддерживает NFC и две SIM-карты, чтобы вы могли легко оплачивать покупки и переключаться между разными номерами. INOI Note 13s оснащен камерой, которая позволяет вам делать яркие и четкие снимки в любых условиях освещения. Вы также можете записывать видео в формате Full HD и делиться ими с друзьями в социальных сетях.

Отзывы о товаре Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
13+2+0.3
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
332
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Cмартфон INOI Note 13s - стильный и мощный помощник для вашего повседневного общения и развлечений. INOI Note 13s работает на Android 13 и имеет большой экран 6.95 дюйма с соотношением сторон 20:9, который позволяет вам наслаждаться любимыми фильмами, играми и приложениями в высоком качестве. Модель также поддерживает NFC и две SIM-карты, чтобы вы могли легко оплачивать покупки и переключаться между разными номерами. INOI Note 13s оснащен камерой, которая позволяет вам делать яркие и четкие снимки в любых условиях освещения. Вы также можете записывать видео в формате Full HD и делиться ими с друзьями в социальных сетях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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