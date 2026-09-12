Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Inoi Note 13s 8/256Gb Space Grey
Cмартфон INOI Note 13s - стильный и мощный помощник для вашего повседневного общения и развлечений. INOI Note 13s работает на Android 13 и имеет большой экран 6.95 дюйма с соотношением сторон 20:9, который позволяет вам наслаждаться любимыми фильмами, играми и приложениями в высоком качестве. Модель также поддерживает NFC и две SIM-карты, чтобы вы могли легко оплачивать покупки и переключаться между разными номерами. INOI Note 13s оснащен камерой, которая позволяет вам делать яркие и четкие снимки в любых условиях освещения. Вы также можете записывать видео в формате Full HD и делиться ими с друзьями в социальных сетях.
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