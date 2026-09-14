Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
**Смартфон Realme Note 80 4+64, чёрный** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном Realme Note 80! Это устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать Realme Note 80?** * **Мощный процессор Unisoc T7250** — обеспечивает быструю и плавную работу приложений и игр. * **Большой экран с разрешением 1600x720 и диагональю 6,74 дюйма** — наслаждайтесь яркими и чёткими изображениями. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Плавная картинка** — частота обновления экрана 90 Гц делает динамичные сцены более плавными и приятными для глаз. * **Длительная работа без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6300 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 64 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (отдельный слот). * **Оперативная память 4 ГБ** — многозадачность без замедлений. * **Защита от пыли и влаги** — класс пылевлагозащиты IP54 позволяет не бояться лёгких брызг и пыли. * **Удобство и безопасность** — сканер отпечатков пальцев для быстрой и надёжной разблокировки устройства. * **Подключение без проблем** — поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. Стильный чёрный корпус из пластика и надёжная конструкция моноблока делают Realme Note 80 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Работа под управлением операционной системы Android 15 обеспечивает доступ к последним обновлениям и функциям. Выберите Realme Note 80 — выберите качество и надёжность!
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