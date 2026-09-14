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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий

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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 8
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
9 430 руб.  13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730042
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
356

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий

Смартфоны TECNO представляют собой гармоничное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель в изысканном синем цвете, произведённая в Китае, предлагает пользователям отличные характеристики и высокую производительность. Смартфон оснащён 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивающим яркое и чёткое изображение. Благодаря частоте обновления 90 Гц, просмотр видео и игр становится более плавным и приятным. Внутри устройства установлен мощный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц, который обеспечивает быструю и бесперебойную работу смартфона, а операционная система Android предлагает широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс. Объём оперативной памяти составляет 4 Гб, что позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, а встроенная память объёмом 128 Гб вместе со слотом для карты памяти обеспечивают достаточно места для хранения всех необходимых файлов и приложений. Для пользователей, предпочитающих использовать несколько SIM-карт, смартфон предлагает возможность установки двух карт одновременно. Класс защиты IP64 обеспечивает защиту устройства от пыли и брызг воды, а пластиковый корпус делает смартфон лёгким и удобным в использовании, не ухудшая его внешнего вида. Этот смартфон от TECNO — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и надёжность.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны TECNO представляют собой гармоничное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель в изысканном синем цвете, произведённая в Китае, предлагает пользователям отличные характеристики и высокую производительность. Смартфон оснащён 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивающим яркое и чёткое изображение. Благодаря частоте обновления 90 Гц, просмотр видео и игр становится более плавным и приятным. Внутри устройства установлен мощный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц, который обеспечивает быструю и бесперебойную работу смартфона, а операционная система Android предлагает широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс. Объём оперативной памяти составляет 4 Гб, что позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, а встроенная память объёмом 128 Гб вместе со слотом для карты памяти обеспечивают достаточно места для хранения всех необходимых файлов и приложений. Для пользователей, предпочитающих использовать несколько SIM-карт, смартфон предлагает возможность установки двух карт одновременно. Класс защиты IP64 обеспечивает защиту устройства от пыли и брызг воды, а пластиковый корпус делает смартфон лёгким и удобным в использовании, не ухудшая его внешнего вида. Этот смартфон от TECNO — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и надёжность.
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