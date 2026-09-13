Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Green
Представляем вашему вниманию мощный и современный смартфон от компании Xiaomi, разработанный для активных пользователей, которым важно сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Данный смартфон оснащен большим 6.9-дюймовым экраном, что делает просмотр мультимедиа или работу с документами максимально комфортными. Диагональ экрана входит в диапазон от 6.5 до 7.0 дюймов, предлагая пользователю оптимальное сочетание размера и удобства. Одной из ключевых особенностей этого устройства является емкость аккумулятора 6000 мА·ч. Аккумулятор типа Li-Ion гарантирует длительную работу без необходимости частой подзарядки, что особенно актуально для активных людей и путешественников. Диапазон емкости аккумулятора от 6000 до 7000 мА·ч обеспечивает надежную поддержку в любой ситуации. Смартфон поддерживает Bluetooth версии 5.3, который обеспечивает быстрое подключение и стабильную передачу данных. Высокий класс защиты IP64 свидетельствует о надежной защите от пыли и влаги, что делает устройство идеальным для использования в самых различных условиях. Оснащенный двумя основными камерами, смартфон позволит вам запечатлеть важные моменты с высоким качеством. Основная операционная система Android дает доступ к широкому спектру приложений и возможностям персонализации. Поддержка 4G LTE гарантирует быстрый доступ к интернету, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности ваших данных. Возможность использования двух SIM-карт делает это устройство отличным выбором для тех, кто часто путешествует или предпочитает разделять личное и рабочее общение. В целом, этот смартфон Xiaomi станет надежным спутником для каждого, кто ищет производительность, удобство и функциональность в одном устройстве.
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