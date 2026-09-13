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Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue

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Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 1
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 2
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 3
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 4
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 5
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 6
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 7
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 8
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 9
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 10
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 11
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 12
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 13
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 14
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 15
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 16
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 17
Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 8
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 9
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 10
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 11
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 12
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 13
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 14
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 15
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 16
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 17
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
14 450 руб.  19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722824
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue

Смартфон Realme в голубом цвете сочетает в себе стильный дизайн и мощные характеристики, удовлетворяющие потребности современных пользователей. С диагональю экрана 6,8 дюймов и частотой обновления 144 Гц, устройство обеспечивает плавность изображения и увлекательные визуальные эффекты во время просмотра видео и игр. Пластиковый корпус делает смартфон легким и удобным в использовании. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 685 и 6 Гб оперативной памяти, Realme гарантирует быструю и эффективную работу даже при многозадачности. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM и наличие 4G LTE обеспечивают надежное подключение и высокую скорость мобильного интернета. Устройство поддерживает Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/n/ac, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение и высокоскоростную передачу данных. На задней панели находится основная камера, которая позволяет сделать четкие и яркие снимки, а фронтальная камера с разрешением 8 МП идеально подходит для селфи и видеозвонков. Realme предлагает 12 месяцев гарантии, что свидетельствует о надежности и долговечности устройства. Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ценит стиль, функциональность и передовые технологии в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme в голубом цвете сочетает в себе стильный дизайн и мощные характеристики, удовлетворяющие потребности современных пользователей. С диагональю экрана 6,8 дюймов и частотой обновления 144 Гц, устройство обеспечивает плавность изображения и увлекательные визуальные эффекты во время просмотра видео и игр. Пластиковый корпус делает смартфон легким и удобным в использовании. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 685 и 6 Гб оперативной памяти, Realme гарантирует быструю и эффективную работу даже при многозадачности. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM и наличие 4G LTE обеспечивают надежное подключение и высокую скорость мобильного интернета. Устройство поддерживает Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/n/ac, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение и высокоскоростную передачу данных. На задней панели находится основная камера, которая позволяет сделать четкие и яркие снимки, а фронтальная камера с разрешением 8 МП идеально подходит для селфи и видеозвонков. Realme предлагает 12 месяцев гарантии, что свидетельствует о надежности и долговечности устройства. Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ценит стиль, функциональность и передовые технологии в одном устройстве.
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Доставка
Отзывы


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