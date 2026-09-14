Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
Смартфоны TECNO представляют собой идеальное сочетание производительности и доступности, предлагая пользователям современные технологии и надежность. Этот смартфон выполнен в стильном черном цвете, который придает устройству элегантный и современный вид. Изготовленный в Китае, корпус смартфона выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным в использовании. Защита класса IP64 гарантирует защиту устройства от пыли и брызг, что важно для активных пользователей. Смартфон оснащен ярким 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивающим четкую и насыщенную картинку. Частота обновления экрана 90 Гц делает прокрутку плавной и отзывчивой. В основе устройства лежит мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой до 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную работу и позволяет комфортно использовать множество приложений одновременно. Операционная система Android открывает доступ ко всем новейшим функциям и приложениям на платформе. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что достаточно для хранения приложений, фотографий и видео. Для тех, кому необходимо еще больше пространства, предусмотрен слот для карты памяти. Кроме того, поддержка двух SIM-карт позволяет удобно совмещать работу и личные дела в одном устройстве. Смартфоны TECNO — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в сочетании с современным дизайном.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLUE
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный