Top.Mail.Ru
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
9 490 руб.  13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730043
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый

Смартфон TECNO — это современный гаджет, соединяющий в себе элегантность и высокую производительность. Впечатляющий фиолетовый корпус из пластика придаёт устройству стильный и современный вид. Лёгкий и удобный в использовании, этот смартфон весом всего 0,186 кг станет вашим незаменимым компаньоном в повседневной жизни. Устройство оснащено большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, обеспечивающим яркие и насыщенные изображения. Частота обновления 90 Гц гарантирует плавный просмотр видео и комфортные игры. Основой производительности является 8-ядерный процессор, который в паре с 4 Гб оперативной памяти обеспечивает быстрое выполнение любых задач. Встроенная память объёмом 128 Гб позволяет хранить большое количество любимого контента без необходимости в частой очистке. За продолжительное время работы отвечает мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, обеспечивающий до 500 часов в режиме ожидания. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет беспокоиться о частой подзарядке устройства. Смартфон поддерживает 4G LTE-сети, позволяя всегда оставаться на связи и работать в высокоскоростном режиме. Также доступны две SIM-карты, что предоставляет пользователю больше возможностей для общения и подключения. Защиту устройства обеспечивает класс защиты IP64, гарантируя устойчивость к пыли и брызгам. Предусмотренный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и быстрый доступ к вашему устройству. Смартфон TECNO — это практичное решение для тех, кто ценит функциональность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO — это современный гаджет, соединяющий в себе элегантность и высокую производительность. Впечатляющий фиолетовый корпус из пластика придаёт устройству стильный и современный вид. Лёгкий и удобный в использовании, этот смартфон весом всего 0,186 кг станет вашим незаменимым компаньоном в повседневной жизни. Устройство оснащено большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, обеспечивающим яркие и насыщенные изображения. Частота обновления 90 Гц гарантирует плавный просмотр видео и комфортные игры. Основой производительности является 8-ядерный процессор, который в паре с 4 Гб оперативной памяти обеспечивает быстрое выполнение любых задач. Встроенная память объёмом 128 Гб позволяет хранить большое количество любимого контента без необходимости в частой очистке. За продолжительное время работы отвечает мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, обеспечивающий до 500 часов в режиме ожидания. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет беспокоиться о частой подзарядке устройства. Смартфон поддерживает 4G LTE-сети, позволяя всегда оставаться на связи и работать в высокоскоростном режиме. Также доступны две SIM-карты, что предоставляет пользователю больше возможностей для общения и подключения. Защиту устройства обеспечивает класс защиты IP64, гарантируя устойчивость к пыли и брызгам. Предусмотренный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и быстрый доступ к вашему устройству. Смартфон TECNO — это практичное решение для тех, кто ценит функциональность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...