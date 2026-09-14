Смартфон Realme C100i 4/128Gb Фиолетовый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C100i 4/128Gb Фиолетовый
Яркий фиолетовый смартфон Realme выделяется стильным дизайном и лёгким пластиковым корпусом. Огромный 6,8-дюймовый экран с частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку — удобно для игр, просмотра видео и общения. Благодаря процессору Unisoc T7250 с 8 ядрами и частотой 1800 МГц, устройство уверенно справляется с повседневными задачами и многозадачностью. 4 Гб оперативной памяти и внушительные 128 Гб встроенной — для любимых приложений, фото и видео. Если нужно ещё больше пространства, всегда можно воспользоваться слотом для карты памяти. Две SIM-карты подойдут тем, кто совмещает работу и личные дела. Смартфон работает на Android — современно, удобно, привычно.
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