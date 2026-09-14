Top.Mail.Ru
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Realme C100i 4/128Gb Фиолетовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 1
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 2
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 3
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 4
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 5
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 6
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 7
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 8
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme C100i
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
UNISOC T7250
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 7
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 8
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
12 860 руб.  18 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734724
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты/карты памяти, чехол
Линейка
Realme C100i
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
480

Описание товара Смартфон Realme C100i 4/128Gb Фиолетовый

Яркий фиолетовый смартфон Realme выделяется стильным дизайном и лёгким пластиковым корпусом. Огромный 6,8-дюймовый экран с частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку — удобно для игр, просмотра видео и общения. Благодаря процессору Unisoc T7250 с 8 ядрами и частотой 1800 МГц, устройство уверенно справляется с повседневными задачами и многозадачностью. 4 Гб оперативной памяти и внушительные 128 Гб встроенной — для любимых приложений, фото и видео. Если нужно ещё больше пространства, всегда можно воспользоваться слотом для карты памяти. Две SIM-карты подойдут тем, кто совмещает работу и личные дела. Смартфон работает на Android — современно, удобно, привычно.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C100i 4/128Gb Фиолетовый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты/карты памяти, чехол
Линейка
Realme C100i
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий фиолетовый смартфон Realme выделяется стильным дизайном и лёгким пластиковым корпусом. Огромный 6,8-дюймовый экран с частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку — удобно для игр, просмотра видео и общения. Благодаря процессору Unisoc T7250 с 8 ядрами и частотой 1800 МГц, устройство уверенно справляется с повседневными задачами и многозадачностью. 4 Гб оперативной памяти и внушительные 128 Гб встроенной — для любимых приложений, фото и видео. Если нужно ещё больше пространства, всегда можно воспользоваться слотом для карты памяти. Две SIM-карты подойдут тем, кто совмещает работу и личные дела. Смартфон работает на Android — современно, удобно, привычно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme C100i 4/128Gb Фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...