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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue

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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 3
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
7 350 руб.  12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730718
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
415

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue

Смартфоны Xiaomi всегда славились своим уникальным сочетанием передовых технологий и доступной цены, и новый голубой смартфон от этого бренда подтверждает этот статус. Устройство изготовлено из качественного пластика и стекла, что придает ему стильный и современный вид, а также обеспечивает комфортное ощущение в руке. Несмотря на элегантный дизайн, смартфон имеет класс защиты IP52, который обеспечивает защиту от пыли и капель воды. Диагональ экрана составляет впечатляющие 6,9 дюйма, что делает устройство отличным выбором для любителей больших дисплеев. Разрешение 1600x720 пикселей обеспечивает яркую и чёткую картинку, отлично подходящую для просмотра видео и игр. Частота обновления экрана в 120 Гц добавляет плавность в анимации и обеспечивает более приятный пользовательский опыт. Смартфон работает на базе мощного процессора Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, что гарантирует быструю и эффективную работу приложений. Операционная система Android открывает доступ к богатому набору опций и возможностей персонализации, в то время как операционная память объемом 4 Гб обеспечивает плавную многозадачность. Для хранения данных у вас предусмотрено 128 Гб встроенной памяти, и если этого мало, вы можете использовать слот для карты памяти для ее расширения. Устройство поддерживает две nano-SIM карты, поэтому вы всегда сможете оставаться на связи, использовав разные мобильные операторы. Этот смартфон Xiaomi предлагает идеальный баланс между функциональностью и стилем, делая его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Xiaomi всегда славились своим уникальным сочетанием передовых технологий и доступной цены, и новый голубой смартфон от этого бренда подтверждает этот статус. Устройство изготовлено из качественного пластика и стекла, что придает ему стильный и современный вид, а также обеспечивает комфортное ощущение в руке. Несмотря на элегантный дизайн, смартфон имеет класс защиты IP52, который обеспечивает защиту от пыли и капель воды. Диагональ экрана составляет впечатляющие 6,9 дюйма, что делает устройство отличным выбором для любителей больших дисплеев. Разрешение 1600x720 пикселей обеспечивает яркую и чёткую картинку, отлично подходящую для просмотра видео и игр. Частота обновления экрана в 120 Гц добавляет плавность в анимации и обеспечивает более приятный пользовательский опыт. Смартфон работает на базе мощного процессора Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, что гарантирует быструю и эффективную работу приложений. Операционная система Android открывает доступ к богатому набору опций и возможностей персонализации, в то время как операционная память объемом 4 Гб обеспечивает плавную многозадачность. Для хранения данных у вас предусмотрено 128 Гб встроенной памяти, и если этого мало, вы можете использовать слот для карты памяти для ее расширения. Устройство поддерживает две nano-SIM карты, поэтому вы всегда сможете оставаться на связи, использовав разные мобильные операторы. Этот смартфон Xiaomi предлагает идеальный баланс между функциональностью и стилем, делая его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
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Отзывы


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