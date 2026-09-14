Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue
Смартфоны Xiaomi всегда славились своим уникальным сочетанием передовых технологий и доступной цены, и новый голубой смартфон от этого бренда подтверждает этот статус. Устройство изготовлено из качественного пластика и стекла, что придает ему стильный и современный вид, а также обеспечивает комфортное ощущение в руке. Несмотря на элегантный дизайн, смартфон имеет класс защиты IP52, который обеспечивает защиту от пыли и капель воды. Диагональ экрана составляет впечатляющие 6,9 дюйма, что делает устройство отличным выбором для любителей больших дисплеев. Разрешение 1600x720 пикселей обеспечивает яркую и чёткую картинку, отлично подходящую для просмотра видео и игр. Частота обновления экрана в 120 Гц добавляет плавность в анимации и обеспечивает более приятный пользовательский опыт. Смартфон работает на базе мощного процессора Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, что гарантирует быструю и эффективную работу приложений. Операционная система Android открывает доступ к богатому набору опций и возможностей персонализации, в то время как операционная память объемом 4 Гб обеспечивает плавную многозадачность. Для хранения данных у вас предусмотрено 128 Гб встроенной памяти, и если этого мало, вы можете использовать слот для карты памяти для ее расширения. Устройство поддерживает две nano-SIM карты, поэтому вы всегда сможете оставаться на связи, использовав разные мобильные операторы. Этот смартфон Xiaomi предлагает идеальный баланс между функциональностью и стилем, делая его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
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