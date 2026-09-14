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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black

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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
7 350 руб.  12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730717
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
415

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black

Смартфон Xiaomi — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики. Этот телефон выполнен в элегантном черном цвете и оснащен корпусом из пластика и стекла, что придает ему одновременно привлекательный внешний вид и прочность. Уровень защиты IP52 обеспечивает дополнительную защиту от пыли и влаги. Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, что обеспечивает яркие и четкие изображения и впечатляющий опыт просмотра контента. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает прокрутку и анимации более плавными и отзывчивыми. Внутри устройства находится мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, обеспечивающими быстрое и плавное выполнение задач. Операционная система Android предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс, а 4 Гб оперативной памяти позволяет легко переключаться между приложениями и выполнять многозадачность без задержек. Смартфон Xiaomi предлагает значительное пространство для хранения данных благодаря встроенной памяти на 128 Гб, которую также можно расширить с помощью карты памяти, если возникнет необходимость. Устройство поддерживает использование двух SIM-карт формата nano-SIM, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном телефоне. Этот смартфон от Xiaomi — идеальный выбор для пользователей, которые ищут надежное и стильное устройство с отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики. Этот телефон выполнен в элегантном черном цвете и оснащен корпусом из пластика и стекла, что придает ему одновременно привлекательный внешний вид и прочность. Уровень защиты IP52 обеспечивает дополнительную защиту от пыли и влаги. Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, что обеспечивает яркие и четкие изображения и впечатляющий опыт просмотра контента. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает прокрутку и анимации более плавными и отзывчивыми. Внутри устройства находится мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, обеспечивающими быстрое и плавное выполнение задач. Операционная система Android предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс, а 4 Гб оперативной памяти позволяет легко переключаться между приложениями и выполнять многозадачность без задержек. Смартфон Xiaomi предлагает значительное пространство для хранения данных благодаря встроенной памяти на 128 Гб, которую также можно расширить с помощью карты памяти, если возникнет необходимость. Устройство поддерживает использование двух SIM-карт формата nano-SIM, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном телефоне. Этот смартфон от Xiaomi — идеальный выбор для пользователей, которые ищут надежное и стильное устройство с отличным соотношением цены и качества.
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Отзывы


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