Top.Mail.Ru
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 8
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 9
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 10
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 11
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 12
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 13
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 14
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 15
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 16
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 17
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 18
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 19
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 20
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 19
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 20
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
8 660 руб.  12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730045
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
356

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый

Представляем смартфон TECNO, гармонично сочетающий передовые технологии и доступность. Это устройство с диагональю экрана 6,75 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей обеспечивает яркие и четкие изображения, идеальные для просмотра контента и игр. Под корпусом из прочного пластика скрывается мощный восьмиядерный процессор, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти, что гарантирует плавную производительность и многозадачность. Смартфон оснащен встроенной памятью объемом 64 ГБ, предоставляя достаточно пространства для хранения ваших приложений, фотографий и видео. При необходимости объем памяти можно увеличить с помощью SD-карт. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволяет пользоваться устройством в течение долгого времени без необходимости подзарядки, а в режиме ожидания смартфон держит заряд до 500 часов. TECNO также поддерживает современные стандарты связи, включая 4G LTE, обеспечивая быстрое и стабильное подключение к интернету. Двойная поддержка SIM-карт позволит вам использовать два номера одновременно, что особенно удобно для тех, кто хочет совмещать работу и личные контакты в одном устройстве. Операционная система Android и удобный интерфейс позволяют наслаждаться всеми преимуществами современных технологий. TECNO также предлагает надежную защиту с классом IP64, защищая устройство от пыли и брызг. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает высокий уровень безопасности и быструю разблокировку. Продвинутая система навигации с поддержкой BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС всегда поможет вам найти правильный маршрут. Суммарный вес устройства составляет всего 186 граммов, что делает его удобным в использовании. Смартфон TECNO — это надежное, функциональное и стильное решение для каждого пользователя.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем смартфон TECNO, гармонично сочетающий передовые технологии и доступность. Это устройство с диагональю экрана 6,75 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей обеспечивает яркие и четкие изображения, идеальные для просмотра контента и игр. Под корпусом из прочного пластика скрывается мощный восьмиядерный процессор, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти, что гарантирует плавную производительность и многозадачность. Смартфон оснащен встроенной памятью объемом 64 ГБ, предоставляя достаточно пространства для хранения ваших приложений, фотографий и видео. При необходимости объем памяти можно увеличить с помощью SD-карт. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволяет пользоваться устройством в течение долгого времени без необходимости подзарядки, а в режиме ожидания смартфон держит заряд до 500 часов. TECNO также поддерживает современные стандарты связи, включая 4G LTE, обеспечивая быстрое и стабильное подключение к интернету. Двойная поддержка SIM-карт позволит вам использовать два номера одновременно, что особенно удобно для тех, кто хочет совмещать работу и личные контакты в одном устройстве. Операционная система Android и удобный интерфейс позволяют наслаждаться всеми преимуществами современных технологий. TECNO также предлагает надежную защиту с классом IP64, защищая устройство от пыли и брызг. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает высокий уровень безопасности и быструю разблокировку. Продвинутая система навигации с поддержкой BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС всегда поможет вам найти правильный маршрут. Суммарный вес устройства составляет всего 186 граммов, что делает его удобным в использовании. Смартфон TECNO — это надежное, функциональное и стильное решение для каждого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...