Смартфон Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Ocean Blue
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 13
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
2400x1080
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%16 640 руб. 25 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666700
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 13
Цвет
синий
Класс защиты
IP53
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
108+2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
490
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Ocean Blue
имеет 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 14.
Основных камер на устройстве 2 шт., разрешением 108 Мп, Максимальное разрешение видео - FullHD. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 13 Мп
Аккумулятор объемом 5030 мАч, несъемный. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Функция быстрой зарядки – есть, беспроводная зарядка – нет.
IPS экран имеет диагональ 6.79 дюйм, с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой 90 Гц.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 388 PPI. Соотношение сторон экрана – 20:9.
Устройство может работать с 2 шт SIM-картами (NanoSIM).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 4G(LTE).
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.
Есть поддержка Wi-Fi.
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Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 13
Цвет
синий
Класс защиты
IP53
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
90
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
108+2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
имеет 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 14.
Основных камер на устройстве 2 шт., разрешением 108 Мп, Максимальное разрешение видео - FullHD. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 13 Мп
Аккумулятор объемом 5030 мАч, несъемный. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Функция быстрой зарядки – есть, беспроводная зарядка – нет.
IPS экран имеет диагональ 6.79 дюйм, с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой 90 Гц.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 388 PPI. Соотношение сторон экрана – 20:9.
Устройство может работать с 2 шт SIM-картами (NanoSIM).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 4G(LTE).
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.
Есть поддержка Wi-Fi.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, Синий, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень понравился - особенно порадовало то, что соединив его кабелем со старым телефоном, за несколько минут смогла скопировать все файлы, аккаунты, настройки и приложения. Экран красивый, яркий, качество изображения порадовало. Звук чуть тише, чем хотелось бы, но это не критично.
Смартфон Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Ocean Blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Ocean Blue
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень понравился - особенно порадовало то, что соединив его кабелем со старым телефоном, за несколько минут смогла скопировать все файлы, аккаунты, настройки и приложения. Экран красивый, яркий, качество изображения порадовало. Звук чуть тише, чем хотелось бы, но это не критично.