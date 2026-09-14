Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
Представляем вашему вниманию смартфон TECNO — современное устройство, обладающее всеми необходимыми функциями для комфортного использования в повседневной жизни. Этот смартфон оснащен мощным аккумулятором типа Li-Pol с емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 500 часов работы в режиме ожидания, позволяя вам дольше оставаться на связи без необходимости частой подзарядки. Устройство весит всего 0,186 кг и имеет элегантный корпус из пластика, что делает его легким и удобным для использования. Благодаря большой диагонали экрана в 6,75 дюйма и разрешению 1600x720, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, будь то просмотр видео, игры или работа с приложениями. TECNO оснащен 8-ядерным процессором, который, в сочетании с 4 Гб оперативной памяти, обеспечивает быстрый и плавный отклик при выполнении любых задач. Встроенная память объемом 64 Гб позволяет хранить все необходимые приложения, фотографии и файлы, не беспокоясь о нехватке места. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт и возможность подключения 4G LTE, что обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет. Также устройство оснащено множеством навигационных систем, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное и быстрое определение вашего местоположения. Дополнительно к этому, смартфон защищен по классу IP64, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту ваших данных. Работает устройство на операционной системе Android, предлагая широкий выбор приложений и функций для персонализации вашего опыта использования. Смартфон TECNO — это надежный спутник на каждый день, предлагающий современное сочетание функциональности, стиля и производительности.
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