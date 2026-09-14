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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий

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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 8
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 9
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 10
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 11
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 12
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 13
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 14
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 15
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 16
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 17
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 18
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 19
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 20
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 21
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 22
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 23
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 24
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 25
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 26
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 27
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 28
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 19
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 20
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 21
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 22
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 23
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 24
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 25
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 26
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 27
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 28
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 530 руб.  12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730046
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
353

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий

Представляем вашему вниманию смартфон TECNO — современное устройство, обладающее всеми необходимыми функциями для комфортного использования в повседневной жизни. Этот смартфон оснащен мощным аккумулятором типа Li-Pol с емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 500 часов работы в режиме ожидания, позволяя вам дольше оставаться на связи без необходимости частой подзарядки. Устройство весит всего 0,186 кг и имеет элегантный корпус из пластика, что делает его легким и удобным для использования. Благодаря большой диагонали экрана в 6,75 дюйма и разрешению 1600x720, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, будь то просмотр видео, игры или работа с приложениями. TECNO оснащен 8-ядерным процессором, который, в сочетании с 4 Гб оперативной памяти, обеспечивает быстрый и плавный отклик при выполнении любых задач. Встроенная память объемом 64 Гб позволяет хранить все необходимые приложения, фотографии и файлы, не беспокоясь о нехватке места. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт и возможность подключения 4G LTE, что обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет. Также устройство оснащено множеством навигационных систем, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное и быстрое определение вашего местоположения. Дополнительно к этому, смартфон защищен по классу IP64, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту ваших данных. Работает устройство на операционной системе Android, предлагая широкий выбор приложений и функций для персонализации вашего опыта использования. Смартфон TECNO — это надежный спутник на каждый день, предлагающий современное сочетание функциональности, стиля и производительности.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию смартфон TECNO — современное устройство, обладающее всеми необходимыми функциями для комфортного использования в повседневной жизни. Этот смартфон оснащен мощным аккумулятором типа Li-Pol с емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 500 часов работы в режиме ожидания, позволяя вам дольше оставаться на связи без необходимости частой подзарядки. Устройство весит всего 0,186 кг и имеет элегантный корпус из пластика, что делает его легким и удобным для использования. Благодаря большой диагонали экрана в 6,75 дюйма и разрешению 1600x720, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, будь то просмотр видео, игры или работа с приложениями. TECNO оснащен 8-ядерным процессором, который, в сочетании с 4 Гб оперативной памяти, обеспечивает быстрый и плавный отклик при выполнении любых задач. Встроенная память объемом 64 Гб позволяет хранить все необходимые приложения, фотографии и файлы, не беспокоясь о нехватке места. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт и возможность подключения 4G LTE, что обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет. Также устройство оснащено множеством навигационных систем, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное и быстрое определение вашего местоположения. Дополнительно к этому, смартфон защищен по классу IP64, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту ваших данных. Работает устройство на операционной системе Android, предлагая широкий выбор приложений и функций для персонализации вашего опыта использования. Смартфон TECNO — это надежный спутник на каждый день, предлагающий современное сочетание функциональности, стиля и производительности.
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