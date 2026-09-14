Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
Смартфон TECNO - это надежное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Он оснащен большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает яркое и четкое изображение для комфортного просмотра мультимедийного контента и работы с приложениями. Благодаря процессору с 8 ядрами и 4 ГБ оперативной памяти, устройство обеспечивает плавную и быструю работу, позволяя решать любые задачи без задержек. Смартфон обладает 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество фото, видео и приложений. Если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться картой памяти для расширения хранилища. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к огромному количеству приложений и игр. Длительное время автономной работы обеспечивается благодаря вместительному аккумулятору на 5000 мА·ч, что позволяет смартфону работать до 500 часов в режиме ожидания. Поддержка 4G LTE гарантирует стабильное и быстрое интернет-соединение, а Bluetooth 5.2 обеспечивает бесперебойную связь с другими устройствами. TECNO имеет класс защиты IP64, что защищает его от пыли и брызг, делая его подходящим выбором для использования в различных условиях. Корпус из пластика отличается прочностью, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности при разблокировке устройства. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет всегда оставаться на связи. Черный цвет корпуса придает ему строгий и элегантный вид, который подойдет как деловому человеку, так и молодежи. В общем, TECNO - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLUE
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный