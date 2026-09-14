Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый
Смартфоны TECNO представляют собой сочетание стильного дизайна и актуальных технических характеристик, идеально подходящее для современных пользователей. Этот аппарат выполнен в изысканном фиолетовом цвете, привнося свежесть и оригинальность в ваш повседневный облик. Производимый в Китае, смартфон отличается надежным пластиковым корпусом, который обеспечивает высокую износостойкость и прочность. Уровень защиты IP64 гарантирует защиту устройства от пыли и брызг воды, что станет отличным решением для активных пользователей. Дисплей диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное и комфортное взаимодействие с устройством, оживляя каждый момент вашего дня. Под капотом смартфона скрывается мощный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц и восемью ядрами, способный обеспечить плавное выполнение самых различных задач. В связке с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивается высокая производительность и быстрая многозадачность. Для хранения ваших данных предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карты памяти. Смартфон работает на операционной системе Android, что гарантирует доступ к множеству приложений и удобный интерфейс. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, обеспечивая дополнительное удобство для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Смартфоны TECNO – это надежный спутник в мире мобильных технологий, сочетающий в себе функциональность, стиль и передовые технологии.
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