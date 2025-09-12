Смартфон Infinix Smart 10 4/128Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Smart 10 4/128Gb Black
Infinix SMART 10 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.67дюймов и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15.1, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix SMART 10 оснащен процессором Unisoc T7250, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 8 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Прикольный телефон. Взял деду в подарок, думаю подойдёт. За свою цену норм.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё понравилось, телефон вроде шустрый, посмотрим дальше в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Брала за 6850 Из плюсов Громкий звук динамика На удивления камера на 7/10 Приятно держать в руке (тактильно) Яркий экран и по сочности 7/10экран Хорошо ловит,поддерживает 5g wi fi Есть отпечаток пальца справой стороны на ободке Есть распознание лица Возможность расшить 4гб до 8гб (после расширения работает так же,я думаю это расширение не оперативной памяти явно) Плей маркет есть,все приложения нужные можно скачать без проблем,так же есть и РУстор Для звонков,и смс в мессенджерах очень даже хорошо за такую цену. Игры типо пубг,танчики он загрузить загрузит но думаю игра будет тупить,ну камон давайте будем честны,что можно хотеть от 4гб оперативки) В комплекте иголка для сим-карты,чехол бампер,блок шнур и пленка Минусы Ну это больше придирка,заводской чехол не защищает боковые стороны телефона(нужно будет заказывать другой) Родной блок обнять и плакать,заменила тоже. По функционалу пока нареканий нет,если я свой отзыв не дополнила на момент вашего прочтения,значит телефон работает без нареканий Из минусов
Достоинства:
Комментарий:
телефоном пользуемся неделю. претензий нет. единственное, что через гугл плей, не устанавливаются некоторые приложения, приходится через другой источник скачивать. камера . звук в норме. глюков -зависания, не обнаружено
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Smart 10 4/128Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Прикольный телефон. Взял деду в подарок, думаю подойдёт. За свою цену норм.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё понравилось, телефон вроде шустрый, посмотрим дальше в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Брала за 6850 Из плюсов Громкий звук динамика На удивления камера на 7/10 Приятно держать в руке (тактильно) Яркий экран и по сочности 7/10экран Хорошо ловит,поддерживает 5g wi fi Есть отпечаток пальца справой стороны на ободке Есть распознание лица Возможность расшить 4гб до 8гб (после расширения работает так же,я думаю это расширение не оперативной памяти явно) Плей маркет есть,все приложения нужные можно скачать без проблем,так же есть и РУстор Для звонков,и смс в мессенджерах очень даже хорошо за такую цену. Игры типо пубг,танчики он загрузить загрузит но думаю игра будет тупить,ну камон давайте будем честны,что можно хотеть от 4гб оперативки) В комплекте иголка для сим-карты,чехол бампер,блок шнур и пленка Минусы Ну это больше придирка,заводской чехол не защищает боковые стороны телефона(нужно будет заказывать другой) Родной блок обнять и плакать,заменила тоже. По функционалу пока нареканий нет,если я свой отзыв не дополнила на момент вашего прочтения,значит телефон работает без нареканий Из минусов
Достоинства:
Комментарий:
телефоном пользуемся неделю. претензий нет. единственное, что через гугл плей, не устанавливаются некоторые приложения, приходится через другой источник скачивать. камера . звук в норме. глюков -зависания, не обнаружено