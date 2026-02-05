Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
Realme Note 60x 4/128Gb Green - доступный смартфон с 6.74? IPS-дисплеем 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и связкой 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на полный день работы при типичных повседневных сценариях.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт как первый смартфон, а также тем, кому нужен недорогой аппарат для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и лёгких игр. Уровня производительности достаточно для базовых задач, онлайн-обучения и мультимедиа без претензий на тяжёлый гейминг.
Камеры и повседневная съёмка
Тыловая камера 8 Мп с поддержкой HDR и панорамных режимов рассчитана на простые кадры и документы, не претендуя на продвинутый мобильный фоторедактор. 5-Мп фронтальная камера подойдёт для видеозвонков и базовых селфи в мессенджерах.
Связь, память и практичность
Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм и отдельным слотом microSD для расширения памяти до 2 ТБ. Корпус с IP54 и усиленным шасси ArmorShell повышает стойкость к брызгам и случайным воздействиям, что актуально для повседневного использования.
Важные нюансы перед покупкой
Модель ориентирована на 4G и базовые сценарии, поэтому для требовательных игр и ресурсоёмких приложений лучше заранее заложить ожидания на среднюю производительность. Камера и HD+-экран подходят для повседневных задач; если важны максимально детальные фото и высокое разрешение дисплея, имеет смысл рассмотреть более дорогие решения линейки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 128 GB, С GPS, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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Realme Note 60x 4/128Gb Green - доступный смартфон с 6.74? IPS-дисплеем 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и связкой 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на полный день работы при типичных повседневных сценариях.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт как первый смартфон, а также тем, кому нужен недорогой аппарат для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и лёгких игр. Уровня производительности достаточно для базовых задач, онлайн-обучения и мультимедиа без претензий на тяжёлый гейминг.
Камеры и повседневная съёмка
Тыловая камера 8 Мп с поддержкой HDR и панорамных режимов рассчитана на простые кадры и документы, не претендуя на продвинутый мобильный фоторедактор. 5-Мп фронтальная камера подойдёт для видеозвонков и базовых селфи в мессенджерах.
Связь, память и практичность
Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм и отдельным слотом microSD для расширения памяти до 2 ТБ. Корпус с IP54 и усиленным шасси ArmorShell повышает стойкость к брызгам и случайным воздействиям, что актуально для повседневного использования.
Важные нюансы перед покупкой
Модель ориентирована на 4G и базовые сценарии, поэтому для требовательных игр и ресурсоёмких приложений лучше заранее заложить ожидания на среднюю производительность. Камера и HD+-экран подходят для повседневных задач; если важны максимально детальные фото и высокое разрешение дисплея, имеет смысл рассмотреть более дорогие решения линейки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 128 GB, С GPS, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Заказывали ребенку как первый свой смартфон. Для таких целей отлично, большего не нужно. За такую цену вообще отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Ну что тут сказать- цена соответствует качеству. Но я в принципе на большее и не рассчитывала. Так , экспресс вариант чтобы быть на связи с ребенком.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. но тонет в лунке. за сорок минут под водой, пока ловил блесной, умер
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает зарядился быстро нареканий нет спасибо продавцу. .
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, не зависает все работает и загружает!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла не мятой,доставка за 3 дня, зарядка аккумулятора 50%, хороший смартфон, работает быстро,спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
телефон понравился спасибо продавцу пришло все упаковано ещё симку подарили.
Достоинства:
Комментарий:
В описании написано, что предустановок нет, на самом деле предустановок много, rustore не удаляемый и yandex со всеми компонентами как вкопанный стоит, как вирус. И в комплекте зачем-то карта мегафона, которая даже в подарок не нужна. Во всем остальном никаких проблем с телефоном нет. Очень хороший телефон. Забыли только МАКС намертво установить не удаляемым. Не установлены по умолчанию YOUTUBE и все программы GOOGLE.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, пришёл в заводской упаковке, целый, новый, всё как положено. Работает шустро, не тормозит. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Получила телефон.Упаковка от производителя безупречна! Все аккуратно упаковано. Сам телефон очень хороший,мне очень понравился,В подарок положили сим карту Мегафон. Большое спасибо производителю, продавцу за такой качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
телефон хорошего качества, проблем не возникло. сейчас приятное впечатление за услугу и доставку
Достоинства:
Комментарий:
купили ребенку для школы. телефон хороший за свои деньги,работает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок для ребенка. Все отлично. Ребенок доволен.
Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
Достоинства:
Комментарий:
Заказывали ребенку как первый свой смартфон. Для таких целей отлично, большего не нужно. За такую цену вообще отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Ну что тут сказать- цена соответствует качеству. Но я в принципе на большее и не рассчитывала. Так , экспресс вариант чтобы быть на связи с ребенком.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. но тонет в лунке. за сорок минут под водой, пока ловил блесной, умер
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично работает зарядился быстро нареканий нет спасибо продавцу. .
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, не зависает все работает и загружает!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла не мятой,доставка за 3 дня, зарядка аккумулятора 50%, хороший смартфон, работает быстро,спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
телефон понравился спасибо продавцу пришло все упаковано ещё симку подарили.
Достоинства:
Комментарий:
В описании написано, что предустановок нет, на самом деле предустановок много, rustore не удаляемый и yandex со всеми компонентами как вкопанный стоит, как вирус. И в комплекте зачем-то карта мегафона, которая даже в подарок не нужна. Во всем остальном никаких проблем с телефоном нет. Очень хороший телефон. Забыли только МАКС намертво установить не удаляемым. Не установлены по умолчанию YOUTUBE и все программы GOOGLE.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, пришёл в заводской упаковке, целый, новый, всё как положено. Работает шустро, не тормозит. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Получила телефон.Упаковка от производителя безупречна! Все аккуратно упаковано. Сам телефон очень хороший,мне очень понравился,В подарок положили сим карту Мегафон. Большое спасибо производителю, продавцу за такой качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
телефон хорошего качества, проблем не возникло. сейчас приятное впечатление за услугу и доставку
Достоинства:
Комментарий:
купили ребенку для школы. телефон хороший за свои деньги,работает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок для ребенка. Все отлично. Ребенок доволен.