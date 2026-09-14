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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black

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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 1
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 2
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 3
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 4
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 5
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 6
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 7
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 1
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 2
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 3
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 4
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 5
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 6
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 7
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
7 740 руб.  11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733880
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель, пленка (наклеена на экран), булавка для карты, документация
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
852
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black

Infinix — это смартфон, который сочетает в себе впечатляющую автономность и потрясающую скорость работы. Заряда мощного аккумулятора 5200 мА·ч хватает до 852 часов в режиме ожидания — забудьте о частых подзарядках и оставайтесь на связи где угодно. Дисплей с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц наполняет каждое движение плавностью и яркими деталями — работать, учиться, смотреть видео теперь еще приятнее. Объём встроенной памяти 64 Гб позволяет хранить любимое фото, приложения и фильмы, а 4 Гб оперативной памяти вкупе с 8-ядерным процессором обеспечивают быструю и стабильную работу приложений без зависаний. Поддержка 4G LTE открывает доступ к скоростному интернету, а слот для двух SIM-карт подойдет для тех, кто разделяет работу и личную жизнь. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства и защищает ваши данные. Прочный пластиковый корпус и защита по классу IP64 помогают не бояться влаги и пыли в повседневной жизни. Лаконичный черный цвет делает смартфон стильным и универсальным для любого образа.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black




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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель, пленка (наклеена на экран), булавка для карты, документация
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
852
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix — это смартфон, который сочетает в себе впечатляющую автономность и потрясающую скорость работы. Заряда мощного аккумулятора 5200 мА·ч хватает до 852 часов в режиме ожидания — забудьте о частых подзарядках и оставайтесь на связи где угодно. Дисплей с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц наполняет каждое движение плавностью и яркими деталями — работать, учиться, смотреть видео теперь еще приятнее. Объём встроенной памяти 64 Гб позволяет хранить любимое фото, приложения и фильмы, а 4 Гб оперативной памяти вкупе с 8-ядерным процессором обеспечивают быструю и стабильную работу приложений без зависаний. Поддержка 4G LTE открывает доступ к скоростному интернету, а слот для двух SIM-карт подойдет для тех, кто разделяет работу и личную жизнь. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства и защищает ваши данные. Прочный пластиковый корпус и защита по классу IP64 помогают не бояться влаги и пыли в повседневной жизни. Лаконичный черный цвет делает смартфон стильным и универсальным для любого образа.
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Отзывы


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