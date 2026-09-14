Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black
Realme — это чёрный смартфон, который выделяется вместительной памятью на 128 Гб: не нужно жертвовать любимым контентом ради новых снимков и приложений. Слот для карты памяти расширит возможности хранения под любые задачи. Яркий 6,74-дюймовый экран с плавной частотой обновления 90 Гц приятно удивит плавностью прокрутки и детализацией благодаря разрешению 1600x720. Мощный восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой до 1800 МГц легко справится с многозадачностью, а 4 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу приложений. Два слота для SIM-карт подойдут тем, кто хочет совмещать рабочие и личные номера. Корпус из пластика делает смартфон лёгким и удобным, а защита по классу IP54 убережёт от брызг и пыли — для тех, кто всегда на ходу и не любит лишних ограничений.
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