Смартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Green
Blackview — это смартфон с характером, который готов к любым испытаниям. Его защищённый корпус из пластика выдержит влагу, падения и удары, ведь он сертифицирован по стандартам IP68/IP69K. Смелый зелёный цвет выделит вас из толпы. Смартфон удобно лежит в руке благодаря средней диагонали 6,56 дюйма, а плавность в использовании обеспечивает экран с частотой обновления 90 Гц. С высокой детализацией 1612x720 вы сможете наслаждаться яркой и чёткой картинкой. Восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц позволит работать сразу в нескольких приложениях, оперативная память 4 Гб поддержит высокую производительность, а внутреннего хранилища 64 Гб хватит для фото, видео и нужных файлов. Устройство работает на Android — для простоты и удобства каждый день.
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