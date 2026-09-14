Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue
Голубой смартфон Realme сразу привлекает взгляд стильным цветом и современным дизайном. Лёгкий пластиковый корпус сочетает в себе прочность и комфорт, а защита IP54 оберегает гаджет от пыли и брызг — удобно в повседневных поездках по городу. Большой 6,74-дюймовый экран с обновлением 90 Гц делает картинку плавной, заметно улучшая впечатления от игр и просмотра видео. Мощный восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой 1800 МГц и 4 Гб оперативной памяти справятся как с рабочими задачами, так и с развлечениями без задержек. Места хватит на всё: 64 Гб встроенной памяти расширяются картой памяти. Две SIM-карты — для свободы и удобства общения. Realme на Android станет вашим надёжным помощником каждый день.
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