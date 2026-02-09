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Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium

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Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 1
Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 2
Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 3
Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 4
Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 5
Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G88
Оперативная память
4
Встроенная память
250
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 1
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 2
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 3
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 4
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 5
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681915
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G88
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
250
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+16+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х3
Вес, г.
350

Описание товара Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium

INOI A54 позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон имеет корпус из пластика, который приятен на ощупь и устойчив к царапинам. Диагональ экрана составляет 6,75 дюймов, а разрешение — 1600x720 пикселей. Тип матрицы экрана — IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Смартфон работает на операционной системе Android 13, что гарантирует его актуальность и поддержку последних обновлений. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА?ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие снимки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, что обеспечивает качественные селфи. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080 пикселей. INOI A54 — надежный и функциональный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium

Источник: Яндекс Маркет
09.02.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр с.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Тина

Достоинства:


Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Nadezhda Rumyantseva

Достоинства:


Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Слава С.

Достоинства:


Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Нина Я.

Достоинства:


Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Даша

Достоинства:


Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Туник Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Зульфия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
елена еремина

Достоинства:


Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Елизавета А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!



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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G88
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
250
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+16+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
INOI A54 позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон имеет корпус из пластика, который приятен на ощупь и устойчив к царапинам. Диагональ экрана составляет 6,75 дюймов, а разрешение — 1600x720 пикселей. Тип матрицы экрана — IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Смартфон работает на операционной системе Android 13, что гарантирует его актуальность и поддержку последних обновлений. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА?ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие снимки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, что обеспечивает качественные селфи. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080 пикселей. INOI A54 — надежный и функциональный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр с.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Тина

Достоинства:


Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Nadezhda Rumyantseva

Достоинства:


Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Слава С.

Достоинства:


Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Нина Я.

Достоинства:


Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Даша

Достоинства:


Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Туник Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Зульфия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
елена еремина

Достоинства:


Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Елизавета А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!


Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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