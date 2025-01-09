Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple
INOI A54 позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон имеет корпус из пластика, который приятен на ощупь и устойчив к царапинам. Диагональ экрана составляет 6,75 дюймов, а разрешение — 1600x720 пикселей. Тип матрицы экрана — IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Смартфон работает на операционной системе Android 13, что гарантирует его актуальность и поддержку последних обновлений. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА?ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие снимки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, что обеспечивает качественные селфи. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080 пикселей. INOI A54 — надежный и функциональный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
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Достоинства:
Комментарий:
телефон пришел во время, брали на подарок никаких дефектов нет, в комплекте идёт чехол пластмассовый. В работе пока не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
замечательный телефон купил для дочки она очень довольна работает достаточно шустро. camry для ребёнка пойдёт заряжается и держит заряд хорошо телефоном довольны
Отзывы о товаре Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришел во время, брали на подарок никаких дефектов нет, в комплекте идёт чехол пластмассовый. В работе пока не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
замечательный телефон купил для дочки она очень довольна работает достаточно шустро. camry для ребёнка пойдёт заряжается и держит заряд хорошо телефоном довольны