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Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple

2 Отзывы
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Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 1
Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 2
Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 3
Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 4
Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G88
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 1
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 2
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 3
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 4
  • Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
5 700 руб.  12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681125
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G88
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+16+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х4
Вес, г.
360

Описание товара Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple

INOI A54 позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон имеет корпус из пластика, который приятен на ощупь и устойчив к царапинам. Диагональ экрана составляет 6,75 дюймов, а разрешение — 1600x720 пикселей. Тип матрицы экрана — IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Смартфон работает на операционной системе Android 13, что гарантирует его актуальность и поддержку последних обновлений. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА?ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие снимки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, что обеспечивает качественные селфи. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080 пикселей. INOI A54 — надежный и функциональный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Смартфон INOI A54 4/256Gb Deep Purple

Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришел во время, брали на подарок никаких дефектов нет, в комплекте идёт чехол пластмассовый. В работе пока не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательный телефон купил для дочки она очень довольна работает достаточно шустро. camry для ребёнка пойдёт заряжается и держит заряд хорошо телефоном довольны



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI A
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G88
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+16+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
INOI A54 позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон имеет корпус из пластика, который приятен на ощупь и устойчив к царапинам. Диагональ экрана составляет 6,75 дюймов, а разрешение — 1600x720 пикселей. Тип матрицы экрана — IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Смартфон работает на операционной системе Android 13, что гарантирует его актуальность и поддержку последних обновлений. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА?ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие снимки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, что обеспечивает качественные селфи. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080 пикселей. INOI A54 — надежный и функциональный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришел во время, брали на подарок никаких дефектов нет, в комплекте идёт чехол пластмассовый. В работе пока не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательный телефон купил для дочки она очень довольна работает достаточно шустро. camry для ребёнка пойдёт заряжается и держит заряд хорошо телефоном довольны


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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