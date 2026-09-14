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Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver

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Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 1
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 2
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 3
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 4
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 5
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 6
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 7
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 8
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 9
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 10
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor X5C
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 1
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 2
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 3
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 4
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 5
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 6
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 7
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 8
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 9
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 10
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734694
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, защитная пленка (наклеена на экран), чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor X5C
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver

Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver

Отзывы о товаре Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, защитная пленка (наклеена на экран), чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor X5C
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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