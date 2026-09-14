Top.Mail.Ru
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 1
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 2
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 3
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 4
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 5
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 6
Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Puscifer
Альбом (сингл)
Normal Isnt
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 1
  • Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 2
  • Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 3
  • Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 4
  • Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 5
  • Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 6
  • Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734655
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964209945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Puscifer
Альбом (сингл)
Normal Isnt
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Thrust, Normal Isn’t, Bad Wolf, Self Evident, A Public Stoning, The Quiet Parts, Mantastic, Pendulum, Impetuous, Seven One, The Algorithm (Sessanta Live Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка

Загадочные Puscifer возвращаются с захватывающим дух новым альбомом «Normal Isn't». Бескомпромиссная рок-группа под руководством Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle) выпускает потрясающий альбом, который порадует их преданных поклонников.

Отзывы о товаре Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964209945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Puscifer
Альбом (сингл)
Normal Isnt
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Thrust, Normal Isn’t, Bad Wolf, Self Evident, A Public Stoning, The Quiet Parts, Mantastic, Pendulum, Impetuous, Seven One, The Algorithm (Sessanta Live Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Загадочные Puscifer возвращаются с захватывающим дух новым альбомом «Normal Isn't». Бескомпромиссная рок-группа под руководством Мейнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle) выпускает потрясающий альбом, который порадует их преданных поклонников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Puscifer - Normal Isnt (4099964209945) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...