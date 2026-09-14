Burzum - Det Somengang Var (0803341230163) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Det Somengang Var
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734624
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Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341230163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Det Somengang Var
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Den Onde Kysten, Key To The Gate, En Ring Til Aa Herske, Lost Wisdom, Han Som Reiste, Naar Himmelen Klarner, Snu Mikrokosmos Tegn, Svarte Troner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Burzum - Det Somengang Var (0803341230163) виниловая пластинка
Det som engang var — второй студийный альбом норвежской группы Burzum, изданный в августе 1993 года.
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Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341230163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
Det Somengang Var
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Den Onde Kysten, Key To The Gate, En Ring Til Aa Herske, Lost Wisdom, Han Som Reiste, Naar Himmelen Klarner, Snu Mikrokosmos Tegn, Svarte Troner
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Det som engang var — второй студийный альбом норвежской группы Burzum, изданный в августе 1993 года.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Burzum - Det Somengang Var (0803341230163) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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