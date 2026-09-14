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Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка

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Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 1
Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 2
Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 3
Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 4
Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 5
Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 6
Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dilla J
Альбом (сингл)
Donuts
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 1
  • Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 2
  • Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 3
  • Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 4
  • Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 5
  • Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 6
  • Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734535
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Характеристики

Бренд
Stones Throw Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stones Throw Records
Barcode
[0659457212612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dilla J
Альбом (сингл)
Donuts
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Donuts (Outro), Workinonit, Waves, Light It, The New, Stop!, People, The Diff'rence, Mash, Time: The Donut Of The Heart, Glazed, Airworks, Lightworks, Stepson Of The Clapper, The Twister (Huh, What), One Eleven, Two Can Win, Don't Cry, Anti-American Graffiti, Geek Down, Thunder, Gobstopper, One For Ghost, Dilla Says Go, Walkinonit, The Factory, U-Love, Hi., Bye., Last Donut Of The Night, Welcome To The Show
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка

Освойте искусство создания грувов с виниловой пластинкой "Donuts" от J Dilla. Это двойное издание, выполненное на виниловых пластинках, откроет вам мир уникальных ритмов, смеси хип-хопа и сэмплов, а также таланта и креативности самого J Dilla. Каждый трек этого альбома является отдельной историей, наполненной глубиной эмоций и музыкальной экспериментальностью. J Dilla смело играет с ритмами и текстурами, создавая уникальные композиции, которые завладеют вашим вниманием и вдохновят вас на собственные музыкальные эксперименты. Купить виниловую пластинку "Donuts" - значит приобрести не только музыку, но и воплотить в жизни креативные идеи и эксперименты в сфере звука. Ведь в мире виниловых пластинок каждый трек становится особенным произведением искусства.

Отзывы о товаре Dilla J - Donuts (0659457212612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stones Throw Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stones Throw Records
Barcode
[0659457212612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dilla J
Альбом (сингл)
Donuts
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Donuts (Outro), Workinonit, Waves, Light It, The New, Stop!, People, The Diff'rence, Mash, Time: The Donut Of The Heart, Glazed, Airworks, Lightworks, Stepson Of The Clapper, The Twister (Huh, What), One Eleven, Two Can Win, Don't Cry, Anti-American Graffiti, Geek Down, Thunder, Gobstopper, One For Ghost, Dilla Says Go, Walkinonit, The Factory, U-Love, Hi., Bye., Last Donut Of The Night, Welcome To The Show
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Освойте искусство создания грувов с виниловой пластинкой "Donuts" от J Dilla. Это двойное издание, выполненное на виниловых пластинках, откроет вам мир уникальных ритмов, смеси хип-хопа и сэмплов, а также таланта и креативности самого J Dilla. Каждый трек этого альбома является отдельной историей, наполненной глубиной эмоций и музыкальной экспериментальностью. J Dilla смело играет с ритмами и текстурами, создавая уникальные композиции, которые завладеют вашим вниманием и вдохновят вас на собственные музыкальные эксперименты. Купить виниловую пластинку "Donuts" - значит приобрести не только музыку, но и воплотить в жизни креативные идеи и эксперименты в сфере звука. Ведь в мире виниловых пластинок каждый трек становится особенным произведением искусства.
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Отзывы


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